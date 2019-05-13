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師大國小、國高中夏令營 給孩子帶得走的資訊軟實力

2019-05-13 17:16聯合線上／ 黎允之 提供

用這句話來形容我們身處的這時代，可能再貼切不過：「軟體正在吃掉全世界……」，越來越多人察覺到，軟體正在改變我們的世界，科技的衝擊使大多數工作都將會被機器人取代，甚至有專家預估，會計、零售業銷售、仲介經紀、行銷等類型的工作，到了2023年，消失的比例會超過80%。面對未來世界的變化，台灣的孩子該如何應戰？

圖／師大 提供
圖／師大 提供
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拜科技所賜，「軟體開發」成為全球最有前景和「錢景」的工作。近年來，許多國家認知到「兒童資訊教育」，關乎國家未來發展的競爭力，無論是美國、英國、北歐，或是鄰近台灣的香港、韓國、新加坡，都十分重視各年齡層兒童的程式資訊教育。美國總統歐巴馬更直接對學生呼籲：「不要只是下載 App，去設計個 App 吧！」

當然，不是每個孩子都得要成為軟體開發工程師，但可以確定的是，未來人才必須具備相當程度的科技與人文素養，至少要了解軟體語彙、擁有與軟體開發者溝通的能力，才能在人生的旅途上，更自由不受限的翱翔。

有鑑於此，優質師資領軍的「師大小大師」夏令營，推出一系列專為國小、國中及高中學生打造的程式教育課程，包括：程式設計-Smart BeeCar、樂高機器人EV3基礎班、程式動動腦—用機器寵物(Dash & Dot)學程式、程式設計小大師-scrath基礎班、3D列印與物聯網應用、程式益智抓物機、大學程式設計先修……等。

除了賦予孩子豐沛的資訊軟實力，未來人才的英語力、創造力、藝術人文素養也不可少。針對不同興趣才能的孩子，「師大小大師」也推出主題式美國營、閱讀創作營、好好玩數學、設計美學探索營、賽恩斯的奇幻旅程、創客營、木藝營……等營隊，讓每個孩子都能探索未來，站上屬於自己的舞台。

此外，「師大小大師」也提供小學生理財營、讀寫高峰會、烏克麗麗小樂手、陶藝釉彩創作營、烘焙小大師、勇士體驗營、體育體操、籃球、羽球……等，不只要給孩子一個「身體放電、腦袋充電」的充實假期，也希望孩子能透過各式學習歷程，發掘自己的專長和興趣。即使因應科技的變動及發展，現有的工作逐漸消失，但是從另外一個角度來看，未來將有更多新類型的工作會被創造出來，等待孩子們大展身手，因此更要把握學習階段，進一步提升孩子們學習的動力與自主性，讓孩子能夠帶著笑容，自信迎接未來世代許許多多未知的挑戰。

有興趣的家長，千萬不能錯過早鳥團報優惠：5/15前，不限梯次，10人同行團報，可享學費75折優惠喔！校本部、公館校區、林口校區皆有開課，詳細資訊及優惠辦法請參閱「師大小大師網站」》https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F

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