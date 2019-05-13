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體檢代理教師聘期 嘉義金門最優

2019-05-13 13:49台灣醒報 記者施養正╱台北報導

全教總13日針對各縣市代理教師聘期進行評鑑，嘉義縣及金門縣獲頒5顆星評價，圖中為...
全教總13日針對各縣市代理教師聘期進行評鑑，嘉義縣及金門縣獲頒5顆星評價，圖中為金門縣長楊鎮浯（左二）、嘉義縣長黃敏惠（右二）。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「全國代理教師1年2萬人，教育部必須一視同仁！」全教總13日針對各縣市代理教師聘期進行評鑑。理事長張旭政表示，嘉義縣及金門縣願意給代理教師完整一年聘期，給予5顆星評價；但雲林縣、南投縣等縣市，對於代理教師的基本保障卻未改進。他強調，教育部不能只照顧國立學校老師，也不能一國多制。

嘉義金門率先完善聘期

張旭政指出，全國教師產業工會總聯合會（全教總）自民國105年起，每年5、6月會檢視全台各縣市的代理教師聘期。他說，去年適逢9合1大選，全教總曾調查各縣市首長候選人對於代理教師聘期的態度，多數不願表態，僅有前台中市長林佳龍及基隆市長林右昌等人作出回應，且只有彰化、嘉義及金門的候選人承諾將給予代理教師完整的一年聘期。

他說，據全教總調查結果顯示，事隔一年，金門縣已具體給予代理教師完整的一年聘期，嘉義市市長黃敏惠則承諾下學年開始會達標，因此全教總給予5顆星肯定。基隆市及台北市對於「再聘代理教師」及「兼行政」的教師給予一年聘期，給予4顆星；高雄市則給予兼導師、兼行政的代理教師給予一年聘期，獲得3顆星評價。

然而張旭政指出，雲林縣、南投縣及花東地區，代理教師只有10個月聘期，教師權益蕩然無存。他表示，全教總於本次教師法修法曾建議將代理教師的權益納入草案，教育部卻將責任全盤推給地方政府，聲稱中央無法干預地方財政。張旭政強調，「教育不能一國多制，地方財政負擔也不是藉口，教育部不能只照顧國立學校，制度應一體適用。」

沒保障加劇少子化

「少子化是國安危機，但要先創造條件！」彰化縣教師職業工會理事長林穎欣表示，代理教師如果只能獲得10個月聘期，暑假兩個月就完全沒有薪水，如今多數縣市著手改善，但代理教師不納入勞保、公保，教育部應擔負協調的責任，保障代理教師的基本生活。

他提醒，目前全國有近2萬名代理教師，其中聘期不到一年的有1.5萬人，若中央不及時出手，年金改革實施後，正職教師的退休年齡只會越來越高，代理教師轉正職的機會將越來越少，呼籲教育部必須硬起來，保障代理教師權益。

全教總代理教師評鑑（photo by 全教總提供）

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