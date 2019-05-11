教師法修正三讀 家長：母親節禮物 教師：最黑暗一天

2019-05-11 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



全教產日前在立法院呼籲，勿剝奪教師工會實質教育政策參與權、協商權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教師法修法昨三讀通過，教師、家長團體反應兩極。家長團體說這是母親節前夕「立法院送給全國媽媽的一份禮物」，教師團體則認為是「中華民國教師最黑暗的一天」。教育部則表示，訂定子法時將邀兩派團體參加，持續對話與溝通。

包括台灣家長教育聯盟、人本教育基金會等七個團體，昨聯合發表聲明指出，三讀通過版本雖未盡善盡美，「但確實已向友善校園邁出一步」；呼籲教育部訂定子法時，務必落實修法精神，勿讓修法美意流於空談。

人本執行長馮喬蘭指出，此次修法降低教評會決議門檻，卻未能明定違反兒少法經社會局開罰者直接解聘，還需經教評會決議，稍有遺憾。她希望在加入外部專業委員及降低決議門檻後，實務上能確切落實淘汰。

馮喬蘭也指出，此次正式入法的專審會機制要發揮功效，其組成、處理程序、發動機制等等，都需細議，並在相關細節把關，才能發揮功用，不會疊床架屋。

全國教育產業總工會昨發聲明指出，立法院在執政黨強勢推動之下，快速完成修法三讀，「為台灣教育寫下最黑暗的一頁」。根據此法，教師在授課過程中如任意被學生指控霸凌學生，便能透過不具專業的專審會剝奪其工作權。

全國教師會理事長張旭政認為，此次修法降低教評會的教師比例、卻未加強學校處理不適任教師的蒐證調查能力，是「畫錯重點」；未來若不將管教和霸凌、體罰畫出清楚界限，將衍生許多紛爭。

張旭政表示，如今校園許多教師霸凌、體罰案例，關鍵在於學校教學資源、輔導人力不足，教師也缺乏求助管道。

張旭政說，行政體系若不強化輔導與支援人力，僅把所有責任由教師承擔，只是陷教師於不義，對學生的保障無濟於事。教育部應加強教學資源與輔導人力，而非把所有責任都放在老師身上。