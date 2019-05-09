教師法修法 全教產：工會盼參與

2019-05-09 22:53 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



不滿教師組織定義狹隘，全國教育產業總工會9日呼籲應納入工會組織。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 「教師法修法未傾聽多元教育團體的聲音！」台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭9日在記者會中指出，現行教師法中的教育組織僅以教師會為代表，獨厚特定團體「全教會」；多個教師工會代表也說，目前教師組織有實質運作者，皆以工會為運作主體，盼教師法修法能納入工會。

修法未與時俱進

全國教育總工會理事長黃耀南在會中表示，立法院1日通過教師法修正案中，針對教師組織定義，仍以教師會當全體教師代表，但目前教師組織有實質運作者，皆以教師工會為運作主體，修法與實際運作有很大差異。李惠蘭也質疑，全教會成員僅占全國29多萬教師的五分之一，怎能擔任全體代表、掌握教改大權？

李惠蘭會後接受本報專訪時表示，教師組織的認定只有教師會，這個現象全世界僅剩台灣，這項定義從民國84年後就未修過，舊法已與現況不符，因此她呼籲教師法修法送三讀前，應將教師工會納入教育組織，以保障全國各教師工會多元的聲音。

教育部應協調

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳也表示，不同的教育組織（如全中教、高教工會）為不同教育階段的代表。他提到，國教署先前邀請全教會出席高中課程評鑑標準的諮詢會議時，全教會竟派一名小學老師擔任代表。他說，新教師法未讓專業的教育團體參與會議，也達不到諮詢各方意見的效果。

立委許智傑建議，未來修法中，教師組織的定義可分三級為：學校、地方、全國即可，讓不同教師團體都可以參與教育政策的擬定。他認為，家長、校長、教師三方團體應能理性溝通找尋共識，他呼籲教育部應介入協調，廣納多元意見、共擬教育方向。

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