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非美術科班的她 憑「小學生風格插畫」在東京辦兩次個展

2019-05-09 10:00聯合新聞網 文章提供／遠見

畢業自政大日文系的陳瑋璿，希望別人看了她的畫，會心一笑。 圖片提供／遠見
畢業自政大日文系的陳瑋璿，希望別人看了她的畫，會心一笑。 圖片提供／遠見
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愈來愈多台灣年輕人到日本工作，2017年、當時29歲的陳瑋璿，也選在櫻花盛開季節，去到東京，追逐插畫夢。至今，她還在日本奮鬥，希望闖出名號。

政大日文系畢業的她，曾在出版社工作三年，後來覺得讀日文系卻沒去過日本，實在很可惜，便在2015年申請日本打工度假一年。一開始她只想邊玩邊工作，第一站到北海道，再一路南下到箱根、京都、飛驒高山等度假勝地，專找包吃包住的工作，在溫泉飯店、青年旅館和咖啡店當服務生。

擁有一副小清新長相的陳瑋璿在打工度假結束前，她自小喜歡塗鴉的種子，參觀一間武藏野美術學院後突然萌芽了。回台灣後，她認真準備半年，再度前往東京學畫插畫。

這一次，她拿的是留學簽證，沒受過任何美術訓練的她，申請尚武藏野美術學院，同時還在一間插畫補習班學畫畫。一年後，用完了所有存款，為了支應開支，透過朋友介紹，找到訂房網站工作，剛好武藏野美術學院的短大課程結束，留學簽證順勢就轉換成就勞簽證。

但補習班的課還是持續一個禮拜上一堂，學費一年30萬日圓，其實滿貴，等於上一堂課要2000多台幣，所以她從來沒有缺課，因為每缺一次課彷彿把2000元丟到水裡的心疼。

「好累！」一邊工作一邊學畫，陳瑋璿難免疲憊。還好幸運女神似乎注意到了她，慢慢出現一些不錯的機會。

圖片提供／遠見
圖片提供／遠見
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到東京不到兩年，她竟然辦了兩次小型個展。第一次是在一家賣獨立刊物的藝廊，被藝廊的人問要不要舉辦個展？付了場地租金，在去年11月辦生平第一次個展，16幅作品賣出了4幅，收入6萬日圓。

隔了3個多月，第二次機會來了，一家咖啡店主在IG看到她的畫，頗為喜歡，先是邀請她為店裡畫了一幅插畫，後來就邀她辦個展。

但因為決定得很倉促，只剩一個多月籌備，她下班後每天都畫到半夜兩點，夜以繼日埋在書桌前畫畫，甚至還請了幾天假在家「趕工」。

第二次展出70件作品，數量比第一次多出許多，幸好主題是台灣風情，拿了之前拍的一些台灣照片進行創作，靈感不至於匱乏。包括台南的柑仔店、算命點痣圖等，都成為她的筆下風景。

展出隔天傳來好消息，一位台灣人一口氣買了4幅畫帶回台灣，「自己的畫能夠被完全不認識的人買下來，很開心。」

「我的風格就是像小學生畫的畫一樣，這是對我的讚美，」陳瑋璿喜歡稚拙的風格，希望別人看了她的畫，會心一笑，也絲毫沒有學院派技巧，這也是她想來日本發展的原因。

未來，她希望能少上幾天班，把更多重心放在畫畫上，全力衝刺自己的美術事業。

圖片提供／遠見
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（作者／邱莉燕 攝影／陳之俊 本文出自2019.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

東京美術班政大
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