108新課綱系列／升大學考題三大改變：純選擇題走入歷史

2019-05-09 10:00 聯合新聞網 文章提供／親子天下



因應新課綱上路，大考命題方式也會有大改變，除了各科題目都變長，還要測出考生知不知道答案背後的原因，並且能清楚表達出來。

插畫／徐世賢 分享 facebook

一○八課綱上路後，第一屆適用的高中畢業生將會在民國一一一年升大學時面對升學考試。大學入學考試中心已經宣布，大考的方向也將逐步改為素養導向的評量方式。教育部次長、前任大考中心主任劉孟奇表示，未來素養導向的命題中，最重要就是不再有選擇題，而是以生活情境入題，並且重視理解和整合。根據目前大考中心公布的素養研究測試考題，未來的大考題型會有三個重要的改變。

改變1 題目長，不但要讀完，還要能讀懂

綜觀各科的素養題皆為題幹變長，且記憶知識類型的考題大幅降低，理解推理題目增加，讓閱讀能力變得非常關鍵。閱讀除了指能廣泛閱讀，更重要的是要讀得深、讀得懂，因此學生從國中小階段就要開始培養閱讀的策略和方法。

劉孟奇分析，從新加坡、香港到中國，近年大考題型都很明顯的朝向素養式與生活化轉型。以日本為例，國文科雖然還是以選擇題為主，但也是出長文，而且光是題目的題幹就長達六頁，第一個問題的文本就占一整頁。日本也預計在二○二○年的大考改革，同時放進選擇題和非選擇題的混合題型，強調學生要有充分的表達力。這些國家的素養考題有幾個共同特色：

1 以長文本、多元文本居多：例如現代文部分的考題字數都在一千字上下，沒有零碎片段；古代詩文同樣不切割，一整篇閱讀；考題也有圖表等多元文本，必須仔細閱讀。

2 題型走向生活化與素養化，而且跨領域：例如中國高考有一題談央視紀錄頻道和美國國家地理頻道的營運差異；也有論述類文本，談氣候正義的法律立場。

至於很多家長擔心考題太長，學生讀不完、寫不完，但根據大考中心資料顯示，一○七年的學測，在國文科題幹最長的兩大題（文長都超過七百字），全體考生的答對率比其他考題還高出一○％。劉孟奇認為，這代表考題中提供的資訊愈多，反而對考生愈有利，只要具備閱讀理解能力，不必靠死背課本知識，也可以得分。

變化2 不但要知道對錯，還要知道為什麼

未來素養題也會有愈來愈多的非選擇題，考驗學生表達能力。過去學生在考選擇題時，經常會用一些考試技巧，譬如判斷不了正確答案，便會以「刪去法」來找到答案，沒有細看題幹或是選項的論述；或是在做像是閱讀測驗等需要閱讀長文時，經常會先「略讀」，找「文章的關鍵字」，再倒過來答題。

但是在新題目中，這些考試技巧將不再管用。素養考題新增的非選擇題，除要求學生選出選項外，也需要知道背後的原因，並且能用有限的字數表達出來。因此，培養學生對事物的好奇心和探究精神變得重要，學生在探究學問或是檢討考卷時，除了要知道答案，也要知道背後的原因。

劉孟奇表示，希望透過新的試題，讓學生能夠「好好讀完一篇文章再作答」。「真實的情境一定是逐次往下讀，」因此他希望矯正過去依賴考試技巧的風氣，讓學生好好讀完一篇文章。

變化3 表達力變重要，學習用有限字數表達

劉孟奇強調，新的試題強調學生要「主動表達」，不只是選擇對錯。他說，選擇題的作答方式很被動，久了也會讓學生缺乏學習的主動性，而且學生只知道對錯，容易缺乏表達意見的機會和訓練，因此希望在新的試題裡讓學生學習主動表達與分析的能力。

大考中心表示，素養導向考題會採取選擇題和非選擇題的混合題型。測驗的重點不只是「記得多少？」更在於「有沒有理解與思考？」「能不能融會貫通？」「能不能清楚及有系統的加以表達？」因此，學生學習就不能只重視畫重點、背誦片段式的零碎知識。

（作者／張益勤 本文出自親子天下雜誌105期，未經同意禁止轉載。）