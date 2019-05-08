教師退休前考績甲 加發1個月薪

2019-05-08 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



依現行制度，教師考績獲甲等的薪級晉級，但要等到隔年生效，導致部分退休教師無法執行薪級晉級加薪。圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部國教署人事室主任邱東坡昨天說，依現行制度，教師考績獲甲等的薪級晉級，但要等到隔年生效，導致部分退休教師，無法執行薪級晉級加薪；教育部已核釋，這類案例未來從寬認定、改多發一個月薪為補償；加上原一個月薪的考績獎金，等於最高可拿二個月薪。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，全教總於去年十一月就向教育部爭取相關核釋令，如今總算盡如人意。

根據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第十七條第一項，教師成績考核結果，應自次學年度八月一日執行。邱東坡說，考績獲甲等的教師，一般可獲一個月薪獎金，並在隔年晉一級薪等；若敘薪已達頂者，則直接給予二個月薪。

但這對退休者來說形同「看得到吃不到」，教育部基於教師權益保障，針對一○七年七月二日後退休生效、但考績獲甲等而無法執行薪等晉級者，改發一個月獎金。

由於軍公教年金改革去年七月上路後，對於「年資補償金」落日設有一年過渡期，也就是在今年六月卅日前退休者，依舊能領年資補償金，以致出現部分教師為領取「年資補償金」，有意趕在今年六月底前退休。張旭政說，教育部此時宣布核釋，等於提供退休教師多一層保障。也就是既可拿到年資補償金，還有無法執行薪等晉級者的一個月獎金。

邱東坡表示，此次核釋令，是讓教師權益比照公務人員相關規定，與軍公教年改無關。且可領取年資補償金者，絕大多數有廿五年年資，敘薪大多達頂，影響有限。

私校退撫儲金 九月開放增額提撥

私校退撫儲金開辦滿十周年，成效良好。立法院上月三讀通過私校退撫條例修正案。教育部長潘文忠昨天宣布，有關母法修正要求各私校退撫儲金全面開辦增額提撥，將提前至今年九月廿八日教師節起實施。

至於分期請領、啟動人生周期基金為預設選項等新制，預計明年元旦起一起實