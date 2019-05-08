親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

教師退休前考績甲 加發1個月薪

2019-05-08 00:11聯合報 記者章凱閎／台北報導

依現行制度，教師考績獲甲等的薪級晉級，但要等到隔年生效，導致部分退休教師無法執行...
依現行制度，教師考績獲甲等的薪級晉級，但要等到隔年生效，導致部分退休教師無法執行薪級晉級加薪。圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片
分享

教育部國教署人事室主任邱東坡昨天說，依現行制度，教師考績獲甲等的薪級晉級，但要等到隔年生效，導致部分退休教師，無法執行薪級晉級加薪；教育部已核釋，這類案例未來從寬認定、改多發一個月薪為補償；加上原一個月薪的考績獎金，等於最高可拿二個月薪。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，全教總於去年十一月就向教育部爭取相關核釋令，如今總算盡如人意。

根據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第十七條第一項，教師成績考核結果，應自次學年度八月一日執行。邱東坡說，考績獲甲等的教師，一般可獲一個月薪獎金，並在隔年晉一級薪等；若敘薪已達頂者，則直接給予二個月薪。

但這對退休者來說形同「看得到吃不到」，教育部基於教師權益保障，針對一○七年七月二日後退休生效、但考績獲甲等而無法執行薪等晉級者，改發一個月獎金。

由於軍公教年金改革去年七月上路後，對於「年資補償金」落日設有一年過渡期，也就是在今年六月卅日前退休者，依舊能領年資補償金，以致出現部分教師為領取「年資補償金」，有意趕在今年六月底前退休。張旭政說，教育部此時宣布核釋，等於提供退休教師多一層保障。也就是既可拿到年資補償金，還有無法執行薪等晉級者的一個月獎金。

邱東坡表示，此次核釋令，是讓教師權益比照公務人員相關規定，與軍公教年改無關。且可領取年資補償金者，絕大多數有廿五年年資，敘薪大多達頂，影響有限。

私校退撫儲金 九月開放增額提撥

私校退撫儲金開辦滿十周年，成效良好。立法院上月三讀通過私校退撫條例修正案。教育部長潘文忠昨天宣布，有關母法修正要求各私校退撫儲金全面開辦增額提撥，將提前至今年九月廿八日教師節起實施。

至於分期請領、啟動人生周期基金為預設選項等新制，預計明年元旦起一起實

教育部補償金軍公教
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

太趕？新課綱送審課本 配圖是草稿

2019-05-08 00:27

抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-07 09:31

私校退撫儲金報酬率衝高 9月將全面開辦增額提撥

2019-05-07 19:11

108新課綱／12年國教課綱「核心素養學習」有5個不一樣

2019-05-07 15:44

影／永達技院停辦 高教工會推薦教部公益董事人選

2019-05-07 14:31

教團要求小規模實驗 以免新課綱倉促上路

2019-05-07 14:23

永達董事會遭聲請解散 工會提公益董事名單

2019-05-07 11:19

教團指108課綱沒準備好 籲先推「小規模實驗」再上路

2019-05-07 10:17

贈書／學校沒教的戀愛祕訣 如何向12星座告白？

2019-05-07 09:32

張榮發基金會 幫學生上情緒課

2019-05-06 23:57

大學應屆畢業生 教師檢定「暫准報名」

2019-05-06 23:54

師開黃腔非「情節重大」解聘判違法

2019-05-06 23:45

校長太消極？ 霸凌師訴願成功將復職

2019-05-06 23:42

學生組團終結放榜新聞 「私校仍將新聞當作宣傳」

2019-05-06 21:42

部分走回老路 「矯正學校該思考孩子出去要做什麼」

2019-05-06 14:28

開始煩惱小孩暑期活動了嗎 國手指導的夏令營一定要搶

2019-05-06 12:59

霸凌體罰的惡師訴願撤銷復職 全教會控校長消極處理

2019-05-06 11:09

一出去「約束」全歸零 感化教育後仍有孩子回到老路

2019-05-06 10:23

矯正學校的大餐廳為何不敢使用 調保官這樣說

2019-05-06 10:18

矯正教育不適合大鍋炒 學者：學校應分類收容

2019-05-06 10:15

少輔院監禁氛圍高 教育部修法要把受教權還給孩子

2019-05-06 09:59

新課綱大不同！從學知識到學素養 八張圖看懂108課綱

2019-05-06 09:43

獨／教師檢定的「暫准報名」 擴及碩博士生

2019-05-06 07:52

參加新一代設計展 蘇盼學子綻創意

2019-05-05 14:42

新課綱配套／課諮、輔導、導師怎麼分工？

2019-05-05 13:48

新課綱配套／輔導100學生才減1節課 課諮教師負擔重

2019-05-05 13:45

2歲到91歲 福智推讀經從國內至國外

2019-05-05 10:56

考招制度變革能否落實 課諮教師是關鍵

2019-05-05 10:29

課諮教師不得重複減授 教部：避免少數人身兼多職

2019-05-05 10:24

輔導100名學生才減1節課 新課綱的課諮教師負擔重

2019-05-05 10:20

民間單打獨鬥 「無人機缺平台整合」

2019-05-04 23:44

無人機群飛秀 南科成大做出來了

2019-05-04 23:44

大馬發明展 朝陽科大2金2銀

2019-05-04 00:02

公立幼兒園即將招生 這六類幼兒可優先入園

2019-05-03 17:01

「人間有愛 助學無礙」助學金頒贈典禮

2019-05-03 12:32

幼兒園師生比降低 全教總：1比12是最適切比例

2019-05-03 11:51

大馬獨中董總 與高師大合辦教育專業文憑課程開花結果

2019-05-02 17:22

2019亞洲大學排行榜出爐 這所大學排名進步最多

2019-05-02 09:56

在台境外大學生 印尼、越南增逾6成

2019-05-01 23:31
看更多

熱門文章

影／首位應屆錄取哈佛大學 嘉中創校近百年紀錄

2019-05-07 12:09

想錄取杜克大學？聽聽嘉義女中學生怎麼說

2019-05-07 18:25

嘉中頂尖大學錄取155位 其中台大就有39人

2019-05-07 19:35

她「騎車兼洗衣」竟獲大考入題 偏鄉高中生驚

2019-05-07 14:37

108新課綱／12年國教課綱「核心素養學習」有5個不一樣

2019-05-07 15:44

留人攬才 台大：助理教授彈薪從3萬調升至4萬

2019-05-07 17:53

教團指108課綱沒準備好 籲先推「小規模實驗」再上路

2019-05-07 10:17

教師退休前一年考績甲等 退休補償一個月

2019-05-07 22:45

永達董事會遭聲請解散 工會提公益董事名單

2019-05-07 11:19

私校退撫儲金報酬率衝高 9月將全面開辦增額提撥

2019-05-07 19:11

台大調升助理教授薪資至4萬 主動出擊留才攬才

2019-05-07 18:40

國教署：5月底前完成課程計畫備查並公告

2019-05-07 14:04

影／北科大學生設計單人鍋具智能化 一人開伙好方便

2019-05-07 11:06

從上百所小學脫穎而出 後壁新嘉國小獲國際認證金質獎

2019-05-07 19:02

會考生活英語／【校園篇】 演講比賽

2019-05-07 08:51

2金3銀6銅2優勝6佳作 羅工全國技能賽獲獎創新高

2019-05-07 12:08

抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-07 09:31

贈書／學校沒教的戀愛祕訣 如何向12星座告白？

2019-05-07 09:32

台大出招留才攬才 調升彈性薪資人數、金額

2019-05-07 17:33

影／永達技院停辦 高教工會推薦教部公益董事人選

2019-05-07 14:31

金點新秀設計獎崑山科大獲六大獎 獲獎率全國科大第一

2019-05-07 09:57

私校退撫儲金績效傲人 今年來報酬率衝14.27％

2019-05-07 14:40

兄妹檔馬來西亞國際發明展2金 災區送物資流籠受矚目

2019-05-07 16:49

教團要求小規模實驗 以免新課綱倉促上路

2019-05-07 14:23

環球科大邀全校一起逛市集 體驗用愛去包容

2019-05-07 16:14

好讀周報／沒制服沒課本 芬蘭教育觀：玩樂也是學習

2019-05-07 15:40

元智大學國際交誼廳 還有穆斯林祈禱室

2019-05-07 19:06

中原商設系畢展 保育、食安、發展遲緩兒、解夢紓壓全入場

2019-05-07 17:53

影／高教工會教育部陳情 針對永達提四訴求

2019-05-07 10:42

教團籲新課綱分段上路 教部：108學年如期實施

2019-05-07 15:51

教師節開辦增額提撥 私校退撫儲金績效好

2019-05-07 21:33

好讀周報／9歲助聖母院 越洋郵寄善款「希望不要蓋太久」

2019-05-07 15:36

影╱教師節開辦增額提撥 私校退撫儲金績效好

2019-05-07 20:49

農林廢棄物再利用 屏科大建置服務平台

2019-05-07 18:53

教師退休前考績甲 加發1個月薪

2019-05-08 00:11

秋野芒劇團跋涉偏鄉 演給奇美國小9學生看

2019-05-07 16:43

鋪磚增闢休閒空間 反害國小百年老榕樹倒伏

2019-05-07 17:52

太趕？新課綱送審課本 配圖是草稿

2019-05-08 00:27

樹德科大設計學院 頻獲國際肯定

2019-05-08 00:25

會考狀元 錄取台大醫學系

2019-05-07 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top