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108新課綱／12年國教課綱「核心素養學習」有5個不一樣

2019-05-07 15:44聯合新聞網 文章提供／親子天下

圖／黃建賓
圖／黃建賓
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十二年國教課綱裡的「核心素養」，是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。究竟核心素養的學習有哪些不一樣呢？

十二年國教課綱裡的「核心素養」，是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。核心素養又稱為基本能力或關鍵能力，而素養（competence），在英語中常與「ability、capacity、skill、proficiency、literacy」等詞互用。核心素養要培養學生成為終身學習者，在總綱中的定義，包括自主行動、溝通互動和社會參與三大面向和九大項目（見69頁表），並不是台灣的課綱制定者獨創，是參考歐盟、經濟合作暨發展組織、聯合國教科文組織等三大國際教育組織和國內學者相關研究。

1 從教師為主體到以學生為主體

以前知識的唯一來源是「教材」（課本），老師是宣達教材者，但是現在的知識來源太多元，變動又太快。老師不可能教所有的知識，而是要教學生學習的方法，才能成為終身學習者。

2 從科目學習到跨科目、跨領域學習

在真實的生活中，不可能只用數學或是英文來解決問題，必須融合所有的學科知識，加上溝通團隊互動，堅持克服學習中的困難，以及毅力才能進步。這也是為什麼新的素養導向考題，數學或是科學的科目會有很長的題目文本，需要國文科培養的閱讀力；國文科的考題又有很複雜的表格，需要耐心閱讀和分析。這些都是真實生活中會遇到的狀況。

圖／親子天下提供
圖／親子天下提供
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3 從只教知識，到必須同時重視技能和情意

台東大學教育學院院長曾世杰曾任國教院副院長，他的專欄文章曾記錄國教院當年召開會議，討論新課綱裡的「素養」是不是就是經濟合作暨發展組織所關心的學生能力（competence）？在該次會議中，學者專家認為，教育不能只為經濟發展服務，只談能力會把人「工具化」，教育應該要有更高的使命。結論是，108課綱所稱的素養，內涵更大於能力。

4 不僅重視結果，也要重視學習的歷程和方法

在過去，學習的結果就是考試分數，考試是學習終點，分數是學習的結果。但是這樣的取向，讓學生習慣考完試就不想繼續學習，無法培養終身學習者。在108課綱中有一個重要改變就是高中階段的學習，從高一開始就必須累積自己的學習歷程檔案，希望引導學生、老師和家長不要把眼光只放在考試分數。

5 不僅在學校中學習，更要落實在社會行動，用知識解決真實問題

國民教育要培養的就是未來人才，除了企業需要能力，更必須是有社會參與感的公民，這些素質都必須從小學起。在學習的過程中，要透過引導，多和世界正在發生的議題連結，從中引發動機、觸動學習和解決問題。

（作者／陳雅慧 本文出自親子天下雜誌105期，未經同意禁止轉載。）

素養108課綱考題十二年國教
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