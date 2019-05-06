親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

台中推教育政策「霸凌零容忍」 由台中教育局長盯校長

2019-05-06 16:57台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中市教育局長楊振昇。（photo by劉東皋/台灣醒報）
台中市教育局長楊振昇。（photo by劉東皋/台灣醒報）
分享

「校長不能只是口才好！」面對不斷發生的校園霸凌事件，台中市教育局長楊振昇寄望校長。他指出，發生事情的第一時間，校長應具有管理能力，勇於面對，即時處置。因為台中市長盧秀燕的一項重要的教育政策就是「霸凌零容忍」，這是一定要貫徹的目標。

校長及老師的專業化

曾經提出要推動「校長學」的楊振昇說：「對於校長考核，將落實與辦學實際表現緊密連結」，對無法符合考核績效的校長，應要求退休或離職。當面對事情發生時，學校端應有統一的發言人與窗口，須掌握所有的狀況，校長也應在第一時間勇於面對，並能正確而周延的對外說明。

他指出，教育要成功，校長及老師的專業化很重要。他在前往國外深造時，曾深入研究「校長學」，至今二十多年。對於學校的治理，校長扮演領導者的角色。一旦發生事情或危機時，「校長不能自己慌，否則會群龍無首」。除了強化校長與老師的專業職能，教育局做為教育主管單位也將落實視導區督學的責任，全面了解及掌握校長、老師與家長、學生的互動情形。

重視養成教育

對於如何強化校長面對霸凌等事件的處理，楊振昇說，事實上學校本就有一套SOP，但有些學校並未落實。他認為，校長不能只是口才好、會考試，還要具有「管理能力」。他鼓勵校長多參加研習，但研習「不要只是聽演講而已」，要有情境模擬的演練；同時也要累積培養個人管理能力。

一個校長、老師專業化能力之累積，應不輸給一個部長或局長。而長期有效的累積，學校及教育競爭力才能提升。對於具備良好專業能力的老師，楊振昇認為應該比照資深教授制度，給予長期休假或獎勵出國學習的機制；而對於不適任的教師，若繼續留在教育職場，對家長和學生也是「一種無奈和不幸」。

【更多精采內容，詳見

霸凌教育局台中市
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

部分走回老路 「矯正學校該思考孩子出去要做什麼」

2019-05-06 14:28

開始煩惱小孩暑期活動了嗎 國手指導的夏令營一定要搶

2019-05-06 12:59

霸凌體罰的惡師訴願撤銷復職 全教會控校長消極處理

2019-05-06 11:09

一出去「約束」全歸零 感化教育後仍有孩子回到老路

2019-05-06 10:23

矯正學校的大餐廳為何不敢使用 調保官這樣說

2019-05-06 10:18

矯正教育不適合大鍋炒 學者：學校應分類收容

2019-05-06 10:15

少輔院監禁氛圍高 教育部修法要把受教權還給孩子

2019-05-06 09:59

新課綱大不同！從學知識到學素養 八張圖看懂108課綱

2019-05-06 09:43

獨／教師檢定的「暫准報名」 擴及碩博士生

2019-05-06 07:52

參加新一代設計展 蘇盼學子綻創意

2019-05-05 14:42

新課綱配套／課諮、輔導、導師怎麼分工？

2019-05-05 13:48

新課綱配套／輔導100學生才減1節課 課諮教師負擔重

2019-05-05 13:45

2歲到91歲 福智推讀經從國內至國外

2019-05-05 10:56

考招制度變革能否落實 課諮教師是關鍵

2019-05-05 10:29

課諮教師不得重複減授 教部：避免少數人身兼多職

2019-05-05 10:24

輔導100名學生才減1節課 新課綱的課諮教師負擔重

2019-05-05 10:20

抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-05 07:27

民間單打獨鬥 「無人機缺平台整合」

2019-05-04 23:44

無人機群飛秀 南科成大做出來了

2019-05-04 23:44

大馬發明展 朝陽科大2金2銀

2019-05-04 00:02

公立幼兒園即將招生 這六類幼兒可優先入園

2019-05-03 17:01

「人間有愛 助學無礙」助學金頒贈典禮

2019-05-03 12:32

幼兒園師生比降低 全教總：1比12是最適切比例

2019-05-03 11:51

大馬獨中董總 與高師大合辦教育專業文憑課程開花結果

2019-05-02 17:22

2019亞洲大學排行榜出爐 這所大學排名進步最多

2019-05-02 09:56

在台境外大學生 印尼、越南增逾6成

2019-05-01 23:31

偏鄉學校教師宿舍屋況慘 連校長都嘆「難住人」

2019-05-01 01:03

國中小音樂班招生慘澹 未來恐人才斷層

2019-05-01 00:26

補助學校宿舍 首度延伸偏鄉高中職

2019-05-01 00:18

修法救音樂班招生？ 各界未有共識

2019-04-30 20:58

國中小音樂班招生慘澹 專家憂十年後出現人才斷層

2019-04-30 20:52

教師盼也能放勞動節 許銘春：會協助轉達

2019-04-30 18:39

教師爭取勞動節放假 勞長：肯定教師也是廣義的勞工

2019-04-30 16:10

穩定偏遠學校師資 教育部補助改善教職員宿舍

2019-04-30 10:48

教師爭勞動節也放假 全教產：政府應一視同仁

2019-04-30 07:51

強化學生權益 遊學契約擬修正

2019-04-30 00:33

稻江校長將離職 師生連署慰留

2019-04-29 23:48

北市國小爆霸凌事件 教育局：2個月內完成調查

2019-04-29 15:09

科普環島列車啟程 副總統：科學要從小扎根

2019-04-29 11:44
看更多

熱門文章

統測國文難度偏高 作文反思「心動不如馬上行動」

2019-05-05 20:21

台大校友指學生會「親綠」 強調新五四運動絕無違規

2019-05-05 22:55

新課綱大不同！從學知識到學素養 八張圖看懂108課綱

2019-05-06 09:43

獨／教師檢定的「暫准報名」 擴及碩博士生

2019-05-06 07:52

少子化擋不住 雲林縣下學年小校首度破百校

2019-05-06 12:59

矯正學校的大餐廳為何不敢使用 調保官這樣說

2019-05-06 10:18

統測國文篇章多 鋼鐵人入題

2019-05-05 23:59

「機車鑰匙拔了嗎？」 雲科大每周近20件機車鑰匙未拔

2019-05-06 13:05

霸凌體罰的惡師訴願撤銷復職 全教會控校長消極處理

2019-05-06 11:09

讀者投書／應屆高中畢業生 對學習歷程檔案之擔憂

2019-05-06 16:08

國中會考5月18、19日考試 試務人員今入闈

2019-05-06 15:14

少輔院監禁氛圍高 教育部修法要把受教權還給孩子

2019-05-06 09:59

遠東科大獲准成立飛機維修系 大榮中學參訪兩校促合作

2019-05-06 16:50

無線充電、智慧空調 台科大新創團隊前進泰國市場

2019-05-06 10:39

鯨魚脊椎骨原來這麼大 美和科大古生物教育展有看頭

2019-05-06 16:47

體驗非洲貧童對抗沙蚤病 小學生穿上寶特瓶鞋

2019-05-06 15:16

技職高教接軌國際 北科大攜手美國UC開AI課程

2019-05-06 14:37

用服裝重新看歷史 獲金點新秀年度最佳設計獎

2019-05-05 20:39

新課綱課諮師負擔重 輔導百生減1節課

2019-05-05 23:57

一出去「約束」全歸零 感化教育後仍有孩子回到老路

2019-05-06 10:23

開始煩惱小孩暑期活動了嗎 國手指導的夏令營一定要搶

2019-05-06 12:59

矯正教育不適合大鍋炒 學者：學校應分類收容

2019-05-06 10:15

金點新秀設計獎 台南應用科大入圍與獲獎都最多

2019-05-06 17:16

書櫃化身大樹 新港國中社區共讀站媲美獨立書店

2019-05-06 16:27

寫作教室／會考作文如何開頭？ 怎麼收尾？

2019-05-06 16:20

無線充電智慧空調 台科大新創團隊泰國搶商機

2019-05-06 12:00

部分走回老路 「矯正學校該思考孩子出去要做什麼」

2019-05-06 14:28

台中推教育政策「霸凌零容忍」 由台中教育局長盯校長

2019-05-06 16:57

108學年指考7日起報名 考生至少得選考3科

2019-05-06 18:07

政府補助經費縮減 屏科大野保中心獅虎等動物待認養

2019-05-06 18:06

金門兩名運動好手 分別赴大陸與台灣升學鍛鍊

2019-05-06 17:15

鼓勵青年創作 國研盃儀科中心徵件首獎10萬

2019-05-06 13:36

教師法修不修？台灣對教師的仇視心態

2019-05-06 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top