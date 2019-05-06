台中推教育政策「霸凌零容忍」 由台中教育局長盯校長

2019-05-06 16:57 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市教育局長楊振昇。（photo by劉東皋/台灣醒報） 分享 facebook

「校長不能只是口才好！」面對不斷發生的校園霸凌事件，台中市教育局長楊振昇寄望校長。他指出，發生事情的第一時間，校長應具有管理能力，勇於面對，即時處置。因為台中市長盧秀燕的一項重要的教育政策就是「霸凌零容忍」，這是一定要貫徹的目標。

校長及老師的專業化

曾經提出要推動「校長學」的楊振昇說：「對於校長考核，將落實與辦學實際表現緊密連結」，對無法符合考核績效的校長，應要求退休或離職。當面對事情發生時，學校端應有統一的發言人與窗口，須掌握所有的狀況，校長也應在第一時間勇於面對，並能正確而周延的對外說明。

他指出，教育要成功，校長及老師的專業化很重要。他在前往國外深造時，曾深入研究「校長學」，至今二十多年。對於學校的治理，校長扮演領導者的角色。一旦發生事情或危機時，「校長不能自己慌，否則會群龍無首」。除了強化校長與老師的專業職能，教育局做為教育主管單位也將落實視導區督學的責任，全面了解及掌握校長、老師與家長、學生的互動情形。

重視養成教育

對於如何強化校長面對霸凌等事件的處理，楊振昇說，事實上學校本就有一套SOP，但有些學校並未落實。他認為，校長不能只是口才好、會考試，還要具有「管理能力」。他鼓勵校長多參加研習，但研習「不要只是聽演講而已」，要有情境模擬的演練；同時也要累積培養個人管理能力。

一個校長、老師專業化能力之累積，應不輸給一個部長或局長。而長期有效的累積，學校及教育競爭力才能提升。對於具備良好專業能力的老師，楊振昇認為應該比照資深教授制度，給予長期休假或獎勵出國學習的機制；而對於不適任的教師，若繼續留在教育職場，對家長和學生也是「一種無奈和不幸」。

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