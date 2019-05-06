挑戰自我 康橋生登雪山領畢業證書

2019-05-06 15:24 文／ 范慧珍



圖／康橋國際學校 提供 分享 facebook

自今日(5/5)起，康橋國際學校青山校區271位6年級生將分成4個梯次，在68位師長的陪伴下，接續著康橋新竹校區、林口校區小六生的腳步，前往雪山，準備在海拔高達3,886公尺的主峰上領取畢業證書，給自己一份不同的畢業成長禮物。

「築夢康橋．圓夢雪山」之康橋菁英活動，至今已經舉辦第11年了，是康橋小六學生畢業前夕的傳統活動，自2009年舉辦以來已有將近3,000位學生參加，每年小六學生的參加率都近九成以上，近年來更高達九成五，是一個小孩從幼兒園入學來就很期待要完成的活動，大家都期待可以如過往的學長姐一樣，成功圓夢，給自己一段不同的旅程。

「孩子們，勇敢地前進吧」! 青山校區在1日也舉辦了誓師大會，不僅回顧了過去9個月的練習狀況，更在康橋國際學校李萬吉董事長、青山校區許銘欽校長及家長會柳會長的勉勵下，增添了許多的勇氣與信心，將帶著一顆敬畏的學習之心，建立起自己的自信，透過相互勉勵與合作，和夥伴們一起往前邁進。

登頂雪山，許多人聽見或多或少或許望之卻步，但這卻是康橋6年級學生共同的目標。康橋帶領學生歷時長達9個月的體能訓練，分別進行假日戶外短、中、長程的6次實地山訓，加強心肺功能長跑練習，和增強肌耐力的登階負重等，同時也建立起學生對於高山的知識，於校內舉辦高山症預防講座和登山技巧指導，讓學生擁有充足準備的身心靈，增強自己的正面能量，勇往直前。

除了完善的行前各式訓練外，在圓夢旅程中更有高山專業醫療團隊的陪伴，隨時觀察孩子的各式狀況，給予最妥善的照顧，讓孩子及家長放心，做好最全面的準備。並於完成圓夢雪山之旅後進行反思課程，讓孩子反思自己在這趟旅程所學所見的點點滴滴，除了親身體會自己所能發揮出的能耐，更深化活動的課程意義，讓這一整年來的學習永留孩子心中。