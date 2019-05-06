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新課綱大不同！從學知識到學素養 八張圖看懂108課綱

2019-05-06 09:43聯合新聞網 文章提供／親子天下

108課綱今年9月正式上路，小一國一和高一新生都會領到新課本，用新課綱上課，未來也是依據新課綱考試。素養，是108課綱的基因，但是素養導向的考試與教學是什麼意思？新課綱將會如何影響你孩子在高中國中和國小的學習？

插畫／施雲心
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1、108 課綱和誰有關？

108 學年的小一、國一、高一新生都將適用新課綱和新課本，其他年級學生逐年適用。

插畫／施雲心
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2、會怎麼影響中小學學習？

目前國中九年級以下學生，未來升高中和大學入學考試，都將改為素養導向的評量。

插畫／施雲心
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3、為什麼要改課綱呢？

因為知識更新速度變快，課綱必須跟上知識更新速度。

插畫／施雲心
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4、素養是什麼？

以前教育目標是學知識，現在是要學素養！

「素養」是108 課綱的DNA（基因），指一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，應該具備的知識、能力和態度。

插畫／施雲心
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5、108 課綱對國小的影響

母語課新增7種新住民語(越南、印尼、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞與緬甸語)。「電腦課」不見了，改為融入各科。

插畫／施雲心
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6、108 課綱對國中的影響

增加科技領域。自然科強調實驗。數學課可以使用計算機。

插畫／施雲心
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7、108 課綱對高中的影響（I）

每一所高中將會長得不一樣，每所高中都要有自己的校訂特色課程。

高中必修課大幅下降，選修課達1/3。

插畫／施雲心
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8、108 課綱對高中的影響（II）

申請大學從高一選課就開始影響，學習歷程檔至少占比50% 。

插畫／施雲心
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（作者／陳雅慧、蘇逸涵 本文出自親子天下雜誌105期，未經同意禁止轉載。）

108課綱素養
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