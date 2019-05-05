參加新一代設計展 蘇盼學子綻創意

2019-05-05 14:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



圖說：蘇貞昌與沈榮津一同聆聽實踐工設系產品的導覽（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 用設計解決日常問題！行政院長蘇貞昌5日參觀「新一代設計展」，在場有學生從生活發想，將飲水機與除濕機結合，充分利用空氣中每一滴水；有的學生則關注環保議題，讓民眾可以丟對垃圾桶，且改善環保單位人員效率。蘇貞昌在參觀時鼓勵學生繼續創作，讓台灣設計持續走入世界。

蘇貞昌參觀了實踐、國北教等設計科系的展出。其中國北教數位科技設計系有團隊將飲水機與除濕機結合，讓民眾可以有更多獲取水源的管道；另外，有團隊針對高齡化排泄系統致死率較高問題，開發裝在導尿管的感應器，尿液數據若有異常可以馬上傳給醫護人員，了解患者需求，及時醫治。

設計結合生活需求

屏科大木材科學與設計系楊嘉苹同學受訪時表示，他們的設計團隊透過閱讀新聞、報紙等方式尋找需要解決的問題，後來團隊觀察到民眾常抱怨該有垃圾桶的地方沒有垃圾桶，或是有閒置垃圾桶的問題，因此他們結合木工加上程式開發，只要透過APP就可以知道垃圾桶情況，除了方便民眾丟垃圾，清潔隊收垃圾時也可以更有效率。

實踐工業產品設計系則有設計師因為生活需求，開發出更精進的產品。他受訪時表示，自己平常有玩模型，因為自己跟周圍朋友有需求，因此開發出可以客製化生產、品質更高的小型噴漆室，透過不同通風處、零件的設計等，讓一個構想可以成真，未來也可以應用在一些比較精細的產品處理。

媒體曾報導，2018年由於場地費太貴的問題，有許多學系沒有參加展覽。但今年參展者受訪表示，場租現在都是由主辦單位經濟部及教育部負擔，而台科大工業設計系2019年可能希望有較好的觀展品質，所以同時另外在信義誠品辦個別展避開人潮，但整體而言，今年參與度非常踴躍。

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