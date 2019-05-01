教師法初審 教師專審會成員應增聘兒少福利專家

2019-05-01 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



立法院教委會上午初審通過教師法第17條，主管機關為協助高級中等以下學校處理「教學不力或不能勝任工作有具體事實」情形之案件，應成立教師專業審查會，另因成員增加「兒童及少年福利學者專家」代表，因此專審會置委員人數，由政院版的11人至17人增加為11人到19人。

今天上午通過的條文為：專審會委員11人至19人，任期二年，由主管機關首長就行政機關代表、教育學者、法律專家、兒童及少年福利學者專家、全國或地方校長團體代表、全國或地方家長團體代表及全國或地方教師組織推派之代表遴聘（派）兼之；任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一。專審會的組成及運作辦法，由中央主管機關定之。

有關專審會的啟動程序、組成比例、成員專業培訓等，教育部將於授權辦法中訂定，並邀集各直轄市、縣市政府及各教育團體討論。

教育部次長林騰蛟表示，因為專審會委員中增聘兒少專家學者，因此專審會人數由11人至17人增加為11人到19人。