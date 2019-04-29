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不適任教師今修法大戰 兩派對陣

2019-04-29 00:33聯合報 記者陳宛茜／台北報導

立法院教委會今逐條審查教師法修正草案，教師團體今早動員到立院外陳抗，家長團體昨晚...
立法院教委會今逐條審查教師法修正草案，教師團體今早動員到立院外陳抗，家長團體昨晚則率先舉辦守護之夜活動，用燈火排成台灣地圖，表達守護孩子的決心。 記者林伯東／攝影
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立法院教育委員會預計今天逐條審查教師法修正草案，其中針對不適任教師修法，引發家長、教師兩派團體意見分歧，各自為了捍衛和反對修法，在立院周圍舉辦集會宣示立場，互不相讓，立委也為難，讓今天教委會初審投下變數。

教委會兩周前就曾排審教師法修正草案，因兩派意見僵持不下，最後只好暫停審議，隨後教委會還為此召開公聽會，聆聽雙方意見。但雙方非但難達共識，甚至對立升溫。

全國家長團體聯盟等七大團體昨晚率先在立院群賢樓門口舉辦「守護咱ㄟ囝仔之夜」，用燈火排成台灣地圖，合唱鳳飛飛名曲「心肝寶貝」，表達守護孩子的決心。家長團體今早再辦「監督教師法修法」聯合記者會，全國家長團體聯盟理事長彭淑燕呼籲全國家長，透過直播監督立委修法。

全國教師工會總聯合會今早也聚集立院前抗議，以行動劇諷刺政府以教師法草案「烹煮」教師，讓教師陷於水深火熱中。另一頭，全國教育產業總工會也發出動員令，籲請教師到群賢樓前聚集，也要直播監督修法動態。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，當知道今天要初審時，立院周圍路權已被教師團體先卡位，只能先在昨晚舉辦「守護之夜」，表達對修法的支持。

謝國清說，家長團體只有兩點「微小的訴求」。一是希望處理不適任教師時，學校應另行增聘校外學者專家擔任委員，使未兼行政或董事職的教師代表人數，少於委員總額的二分之一。二是降低教評會開會的出席及表決門檻，從三分之二降為二分之一。

他還說，光是教師法修正草案公布一個多月以來，就出現多起孩子受霸凌、教師不處理等惡例。希望透過修法，為孩子和教師打造一個安心的教育環境。

但全教總理事長張旭政說，教評會開會或表決門檻若降至二分之一，外部委員又由校長決定，教評會很容易遭校長操控，教師團體希望維持原來的三分之二門檻，教師代表也不低於二分之一，保障教師工作權。

至於外界質疑「師師相護」，張旭政認為草案已將全由外部委員組成的教師專業審查會（專審會）納入 ，並給予復議權。若家長或主管機關對教評會決議不滿，可提交專審會審議。

全國教育產業總工會立法院全國教師工會總聯合會霸凌
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