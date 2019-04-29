新聞眼／何不中央埋單 別只是口惠

2019-04-29 00:11 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張錦弘



教育部公告偏遠地區學校分三級，圖為被列極度偏遠的澎湖花嶼國小。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

偏遠學校長期師資流動率高，讓偏鄉生受教更加弱勢。如今立法給偏鄉老師久任獎金，卻因地方政府財政等種種因素，拖了一年多。恐讓本已久任、憂心年金被砍的偏鄉教師更心灰意冷，何不直接由中央埋單，證明推動政策決心，並非口惠而實不至。

教部統計，國內多達三成中小學被認定為偏遠學校，共十一萬七千多名學生。雖只占全國學生數約百分之四點七，卻是最弱勢的一群，才要立專法，透過給久任獎金等措施，不只鼓勵教師到偏鄉任教、更要久任。

尤其專法明定初任教師綁約六年，未來到偏鄉任教要付出更大代價，政府給獎金更不能小氣，否則既無法吸引新人，也留不住舊人。

但給獎金牽涉到中央、地方分攤預算的老問題，當初草擬條例時，教育部就應先和地方政府協商、達成共識，尤其比較窮的縣，偏遠學校往往更多，將來可能要付更多久任獎金，地方財政能否負擔，都應該是立法前就應考慮到的因素。而非等到訂子法時，再來和地方政府喬來喬去，這樣的立法品質也真是令人搖頭。

此外，久任獎金規畫上路後才起算年資，在偏鄉任教滿八年才能領到第一筆獎金，對於在沒獎金鼓勵時，就已自願留在偏鄉八年以上的老師，情何以堪？他們不是更應獎勵的一群嗎？若再拖個八年，說不定有些人到退休都還領不到，每月年金卻要被砍兩萬元，如何相信政府真的挺偏鄉教育。