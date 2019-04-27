看到薪資「快瘋了」 玉山學者：想讓台灣重返榮耀

2019-04-27 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



玉山青年學者黃韻如棄國外高薪，回台大醫學系任教。 圖／教育部提供 分享 facebook

「接到玉山學者聘書時，看到上面的薪資，換算成新加坡幣，真的覺得自己快瘋了。」第一屆玉山青年學者黃韻如，本月剛從新加坡返台到台大醫學系任教，教育部雖額外加薪，但仍不及在新加坡的薪水。她說，放棄高薪選擇回來，是想讓台灣重返榮耀。

玉山（青年）學者計畫是為強化國際攬才力道，教育部高教司長朱俊彰表示，去年該計畫編列一點二億元，核定四十六件，今年提升為三億元。去年核定學者至四月已聘廿五人，其中十二名為玉山學者，十三名為玉山青年學者，前者每年加薪最高五百萬元，三年一聘，後者加薪最高一百五十萬元，五年一期。。

黃韻如說，她已在新加坡執業十二年，建立自己的研究團隊，要考慮回台原本不太可能，就算加上玉山計畫補助，薪水仍減少，且玉山青年學者補助只有五年，很多人問她為何返台？她表示，是因為想讓台灣重返榮耀。

黃韻如建議玉山計畫與科技部計畫同步，例如讓玉山學者確定入選後，就能申請如愛因斯坦、哥倫布、沙克爾頓等計畫，幫助返台學者完成理想。

玉山學者杜武青捐兩百萬年薪，助中興大學成立跨領域研究基金。 圖／教育部提供 分享 facebook

中興大學電機工程系教授杜武青申請上玉山計畫後，從玉山學者二百五十萬元年薪中捐出二百萬元，還請校方加碼八百萬元，成立一年一千萬元的基金，供興大老師做跨領域計畫，校長薛富盛一口氣答應。

杜武青旅居加拿大和美國逾半世紀，已從美國聖地牙哥加大退休。他在中興大學成立工程技術與農業生技創新中心，希望發揮自身理工專業，與興大在農業生技領域的強項合作，做出有特色的專案，提升興大在理工領域的亮點。