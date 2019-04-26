抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書
遇到困難的時候，她習慣回頭從閱讀中找答案。她說，永遠別小看閱讀的力量。致力於推動青少年閱讀的宋怡慧老師，一再挖掘能讓孩子更喜愛閱讀的方法。意外發現，能迅速讓孩子與自己拉近距離的話題，是星座。
你我都是天上的一顆星，什麼星座的你，適合在什麼樣的人生時刻、閱讀什麼樣的書呢？
不愛讀書、對讀書提不起勁、想讀書卻總是沒時間翻開書、面對生命難題卻不曉得如何解決……透過星座學觀點，宋怡慧點撥你我的「盲目我」（blind self），並引導適合的閱讀文本，開發你我的「未知我」（unknown self）。讓小孩（大人）得以透過書籍的知識，尋得疑難的解決之道。
無論小孩或大人，邀請你，一起從《星讀物語：怡慧老師十二星座的閱讀配對處方箋》中尋得你的生命答案！
贈書活動參加辦法
活動日期：
即日起至5月12日23時59分止
活動辦法：
於本文、2篇專訪文章（專訪／《星讀物語》作者宋怡慧 「讓閱讀成孩子生命提燈的好友」（上）、專訪／「星座是人性」 宋怡慧用星座拉近學生距離（下））下方臉書留言處留言處回答指定問題：
你是哪個星座？你覺得你愛的哪本書中角色是什麼星座，為什麼？
留言範例：我是雙魚座。我覺得《傾城之戀》的范柳原是天秤座，因為他看似優柔寡斷，等遇到一個懂他、愛他，與他相知、相惜的白流蘇，也會奮力去愛。
將由怡慧老師從留言挑出五名幸運兒。
活動獎項：
《星讀物語》實體書一本，共五名
得獎名單：
將於5月14日公布得獎名單於此活動頁並寄出得獎通知信
※此活動為有鹿文化出版社提供獎品並寄送
※贈書於30個工作天內將獎品寄出
唐綺陽（占星專家）、何則文（作家）、李貞慧（作家．高雄市後勁國中教師）、吳若權（作家）、凌性傑（作家）、許悔之（詩人．藝術家）、敏鎬的黑特事務所（作家）、黃益中（高中公民老師．《思辨》作者）、溫美玉（作家）、厭世哲學家（作家）、蔡淇華（作家．教師）、膝關節（台灣影評人協會理事長）、賴以威（教授．作家）等128位海內外十二星座跨界專家齊聲推薦！
如果你也有以下任一症狀：
1. 相信星座運勢
2. 不愛讀書
3. 對讀書提不起勁
4. 只讀幾行字就開始分心
5. 碰到書本就會馬上打瞌睡
6. 想讀書卻總是沒時間翻開書本
7. 人生卡卡、書讀得卡卡、運勢也卡卡
8. 極度熱愛書本嗜文字
請服用怡慧老師的閱讀處方箋——
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