抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-04-26 13:54 聯合新聞網 綜合報導



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遇到困難的時候，她習慣回頭從閱讀中找答案。她說，永遠別小看閱讀的力量。致力於推動青少年閱讀的宋怡慧老師，一再挖掘能讓孩子更喜愛閱讀的方法。意外發現，能迅速讓孩子與自己拉近距離的話題，是星座。

你我都是天上的一顆星，什麼星座的你，適合在什麼樣的人生時刻、閱讀什麼樣的書呢？

不愛讀書、對讀書提不起勁、想讀書卻總是沒時間翻開書、面對生命難題卻不曉得如何解決……透過星座學觀點，宋怡慧點撥你我的「盲目我」（blind self），並引導適合的閱讀文本，開發你我的「未知我」（unknown self）。讓小孩（大人）得以透過書籍的知識，尋得疑難的解決之道。

無論小孩或大人，邀請你，一起從《星讀物語：怡慧老師十二星座的閱讀配對處方箋》中尋得你的生命答案！

唐綺陽（占星專家）、何則文（作家）、李貞慧（作家．高雄市後勁國中教師）、吳若權（作家）、凌性傑（作家）、許悔之（詩人．藝術家）、敏鎬的黑特事務所（作家）、黃益中（高中公民老師．《思辨》作者）、溫美玉（作家）、厭世哲學家（作家）、蔡淇華（作家．教師）、膝關節（台灣影評人協會理事長）、賴以威（教授．作家）等128位海內外十二星座跨界專家齊聲推薦！