專訪／「星座是人性」 宋怡慧用星座拉近學生距離（下）

2019-04-26 13:49 聯合新聞網 張瑋珊／專訪



《星讀物語：怡慧老師十二星座的閱讀配對處方箋》作者宋怡慧老師。圖／宋怡慧老師提供 分享 facebook

人的百種樣態 「星座是人性」

宋怡慧老師在《星讀物語：怡慧老師十二星座的閱讀配對處方箋》一書中，除了整理出與課業較相關的書單，還有在學校課程較少去討論的戀愛、分手、人際關係、家庭互動。宋怡慧說「星座是人性」，談的是原始樣態的性情，沒有受過社會化，生出來樸實的樣態，頗接近星座的準度，但因會透過教育、家庭、朋友、人際、社交、情商管理，每個人開始不像那個星座了。

在她的生命歷程中也發現，透過學習去改變，漸漸地就能多一份包容。例如看到牡羊座發脾氣，她會覺得先不要去在意，可能轉個身氣就過了，也會跟牡羊座的學生說這個星座就是臉上陰情圓缺很好猜的人，如果牡羊座當老闆，員工容易去討好；但牡羊座的屬下會很慘，「因為你的老闆常常要受你的氣，除非你很有才華才可以在公私立於不敗之地」，要修練情緒管理，在生氣前要冷靜幾秒鐘。

她透過這種方法來跟比較內斂的牡羊座學生說，要讓自己的性格沒有那麼鮮明，一定有很多修練和經歷挫折的痛苦，「但你很勇敢、願意修正自己」，如此一來，孩子會覺得老師可以理解他、支持他，孩子對閱讀也比較容易買單，願意去傾聽老師看閱讀有用的書。

不喜歡閱讀怎麼辦？

推廣閱讀的過程中，不是一帆風順。宋怡慧說「挫折一定是生命中很重要的階段，人在順境容易自滿，剛開始在推閱讀時，挫折感滿大的，從小到大很少有把閱讀當商品販賣，非要人家買單。喜歡讀書的人都是自己打開書，聽到說有人一輩子都不閱讀不打開書可能會很驚訝」。

但她現在都會很理解，因為每個人都有生活的重心，從小就運動的孩子也可能覺得喜歡閱讀的人是怪咖，她認為不可以這樣去看待他人跟我不同的地方，所以閱讀帶來的是一種尊重和同理，不會硬塞給他：我管你，就是要念。尊重學生不讀書，同理他不讀書的樣態可能是有什麼樣的原因。

《小王子》即便非常好看，還是有人不想打開看，書裡充滿想像、對生活的哲理，「但要對一輩子都沒有打開書的人來說豢養、玫瑰、眼睛看不到的東西是什麼，抽象、哲學，對科學腦、務實、實做的學生有點難度和沉重，對喜歡文學的人來說就沒什麼」。

她提到當別人不接受不買單的時候，遇到不理解閱讀帶給生命多大影響，不要感到生氣、氣餒、挫折，反而要覺得是機會點，要想著怎麼去克服，會成為最好的養分，「唯有流過淚灌溉的花開了，才會笑著看美麗的成果」，當成功太容易會很容易迷失在掌聲裡面，這件事有些曲折、苦難，就會格外去珍惜得來不易的結果。

前陣子媒體報導「有4成以上的人不讀書」，很多人很悲觀，她的感受卻是，「對啊！這就是現實的樣態，」如果能把四成不讀書的學生改變幾個，台灣社會改變幾個，四成慢慢變成三成、兩成、一成，自己就為這個低度閱讀時代多做了一點點貢獻。如果全台灣都不需要推廣閱讀，這件事等於不用做了，她認為遇到挫折反而會覺得是很好的機會和可以把握的契機，成功機率很低的時候每個人都不做，世界就很難改變，改變不是大家都做這件事，而是需要一點傻瓜精神，或願意相信前方恍若有光。

生病了要吃藥，肚子餓要吃東西，那心呢？

如果我們遇到生命的困擾、心靈上的問題，如何去使自己的心痊癒復原？宋怡慧的解方就是翻書吧，「文字就是這樣，找信任的人聊天、諮商師，但諮商師還要排時間，那如果好的諮商師是一本書，像太宰治《人間失格》，看書的人可能有一點反社會性，會投射一些人格特質和意識，所以會很小心跟學生分享書的一些細節，也很感恩作者寫出來，一些跟他一樣生活在黑暗有同樣情緒的人可以得到療癒」。

藉著書中的角色來投射現實生活，她對學生說：「所以你的人生就只要複製他嗎，要走到跟他一樣的悲劇性格嗎？還是已經看到了你可以救自己，有無這個機會可以不要走上這樣的路？」有時作家寫出來也是在提醒我們，這條路再這樣走下上去會遇上可怕的結局，我們有可能轉彎嗎，有無機會不讓自己反社會？」

剛帶學生出國見習回來的宋怡慧有感而發，雖然許多人對現在的社會局勢感到不滿，但只要走出去就會發現，台灣其實還是有很多優點。尤其是看到難民的人生，我們從來沒有逃難過、沒有飢餓過，是否應該更珍惜所處的環境。沒有出走也沒關係，可以透過更多的書看到北韓人民是過什麼樣的生活，不自由的國家怎麼想像自由的國度、民主自由、人民公投、很多議題可以討論，台灣其實也很棒。

透過「閱讀診斷單」看閱讀習慣

在資訊快速傳遞爆炸的時代，人們習慣滑手機搜尋資訊，每天都在閱讀訊息，網路上的閱讀與紙本閱讀有哪些不同？

她認為其實是一種閱讀習慣，網路上閱讀是電子書，跟紙本書閱讀帶來的快樂和內心的互動是一致的，端看喜歡哪種閱讀載體而已。但因許多網路文章較淺碟、輕薄短小，常常都需要篩選，質量有落差。實體書的厚度呈現出來包括書摘書訊，第一時間接觸時容易去吸收概要性的內容，讓讀者易有一個預測或是預知。

針對有閱讀習慣或興趣的學生，她會讓他能加深加廣，從閱讀偏食到閱讀多元，看的資訊量可以從較小的範疇擴大知識量、專業度。如果都沒有的話，需做一些試探喜歡哪類的書，對於書的樣態，文字加圖文或全部圖像書，漫畫、繪本來處理。兩者給書的操作模式不一樣。

陪孩子閱讀 讓閱讀成生活中的一部分

宋怡慧談到自己的媽媽很愛閱讀，自己也深受她的影響，當她出第一本書時，母親很替她開心，「是媽媽把閱讀放進我的世界」，她認為身教很重要，跟孩子談閱讀最重要是陪伴和引導，也鼓勵家長一起閱讀。

如果家長沒有時間陪孩子看書，也可以用聽的，現在有很多說書的音頻資源，一天一點，慢慢陪孩子把一本書讀完。而丹鳳高中每個禮拜有老師和學生一起晨讀10分鐘時間，班級讀書會、校園說書人等活動，潛移默化中變成日常生活，而不是刻意的，也會將閱讀變成一件有趣的事，像是設計成密室逃脫活動，透過書去找線索；在慶祝423世界閱讀日時，贈送限量100杯的拿鐵，歡迎孩子下課時間到圖書館喝咖啡、閱讀，還有提供100張愛的閱讀卡寫給愛書的自己和身邊的人。

她跟孩子們說，能夠出版的作者，都在自己領域上有一些想法、作為，如果去看可以少繞一些冤枉路，像站在巨人肩膀上看到一個廣袤的樣態、寬廣的世界或專業領域，所以是非常簡單、便宜的投資，「200、300投資自己，可能看到的是這人一生3、40年的精華」，閱讀的價值就在能用很短的時間得到很多啟發，甚至轉化成自己能運用的知識，讓自己瞬間長大成人、蛻變。

喜歡就是沒有壓力，自然而然，如何讓青少年走進閱讀，感覺到親切，也是這本書出版的初衷。

她表示這一生從未想過要把青少年很喜歡的星座變成自己創作的元素，但因當了老師以後，跟學生聊天時若從星座切入，再把相關書介紹給他們，他們會覺得有興趣也比較願意接受。談到這裡，她非常喜歡星座專家唐綺陽看待星座的看法，「星座只是讓你多一個選擇，其實人生的答案早就在自己身上，星座是讓這個選擇多了一點勇氣」，也謝謝唐老師對這本《星讀物語》的推薦。

人生中會遇到很多煩惱、問題，當我們找不到答案也找不到適合的人幫助，經由星座了解人的各種性格、面對事情的情緒管理，再通過閱讀去找方法，書能成為理解我們的朋友，也許不能百分百解決，但困惑可能因此少了一點。總是與書同框、總是與生暢談，宋怡慧就像閱讀長河上的划槳人，引領學生打開人生的視界，也陪伴了眾多愛書人的靈魂。