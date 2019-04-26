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專訪／《星讀物語》作者宋怡慧 「讓閱讀成孩子生命提燈的好友」（上）

2019-04-26 13:48聯合新聞網 張瑋珊／專訪

宋怡慧老師是丹鳳高中圖書館主任。圖／宋怡慧老師提供
宋怡慧老師是丹鳳高中圖書館主任。圖／宋怡慧老師提供
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踏進新北市丹鳳高中的翰海樓，整棟的圖書館，豐富的藏書與處處可見布置者用心的細節，不禁讓人感嘆有這麼好的念書環境，實是這所高中學生的幸運與幸福。來訪者也不禁好奇，是何等的熱情，打造出這座圖書館？

誰能無惑？ 從星座療癒自己

歷經數年的規劃和重整，終於催生丹鳳高中最美圖書館的宋怡慧老師，是教育界著名的閱讀推手，如同傳教士一般疾呼閱讀對學子的重要性。閱讀之必要，其實出自於人類最基本的情感需求。

宋怡慧認為，人生誰能無惑，朋友也不一定有空聆聽我們的困惑且可以很快切入事情核心，「但若我們能夠自助，透閱讀幫助自己，很多智者都有把經驗、好方法寫出來，提供給我們，甚至有些時候是要安頓自己，其實也是透過文字療癒內在的傷痕、過不去的坎」。

丹鳳高中圖書館一隅。張瑋珊／攝影
丹鳳高中圖書館一隅。張瑋珊／攝影
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她談到閱讀像是無聲的朋友，但講的東西卻可以按照我們的閱讀速度、可接受的方法，跳著看、選擇性閱讀都可以，就以這次出版的《星讀物語：怡慧老師十二星座的閱讀配對處方箋》來說，內容是有趣、有用、有梗的，也很貼近孩子，或許他就會翻開這本書，書裡的275位智者，可以在不同的議題、不同的星座，為他們解惑。

透過星座橋梁 讓閱讀成孩子生命提燈的好朋友

怡慧老師挖掘能讓孩子更喜愛閱讀的方法，這次的新書《星讀物語》將星座融入閱讀，透過兩者新鮮、有趣的結合，推廣閱讀。她談到自己在青少年時期，對於自己是什麼樣的人、能做什麼事充滿疑問，而新世代孩子很多都不喜歡閱讀，但他們對人生還是有困惑、迷惘，「我們自己回想小時候也很討厭大人指導我們的人生。青少年狂飆期對大人指導我們的口吻、命令語氣或是輔導都會有防禦之心」。

和孩子相處久了，她說他們會很想知道自己和別人、自己與世界、自己與內在的核心價值，並想與他們有很好的溝通。但當孩子不閱讀或淺碟式的閱讀，大量的資訊又很難去無存菁、篩選，且又討厭大人給他們的一些方法和經驗分享。而星座是他們非常熱門、喜歡的話題，於是借用星座這個橋梁，站在客觀第三者朋友的立場，去分析像是星座對應出老師舉證出的大數據有無相符，他們也能夠接受這種個性上的分類。

她對每個星座的特質瞭若執掌、侃侃而談，「成也是個性、敗也是個性，牡羊座走到極致時都會遇到一些困難，追求完美可能太過就會變強迫症，會很在意細節，和孩子談這些時就可以科學一點來談，像是很熱情但無法對應他人的心情，給人比較莽撞的感覺。」

「而像對魔羯座就比較冷淡、理性，在一些場合就會像是邊緣人」。她認為這樣分析每個星座優勢、劣勢、機會點、威脅點，可以讓孩子知道每個人都有優勢，所以要相信自己，知道缺點劣勢，修練自己。每個人也都會遇到困難，有一些偏執、自己無法突破的地方，需要透過溝通、學習、閱讀模式，讓自己所處的近期、中期、長期的威脅點也能慢慢解除，為自己找到機會。

但因星座還會牽涉到月亮、金星在哪上升，有時會有很多不同的面向，自己的太陽星座就是我們的外顯星座，「目前這本書寫的是如此，或許別的星座是比較看不到的自己，和自己的個性接近，除了看自己的星座外也可以看看後面每個星座對應的書單，這樣有助於對自己更多的理解」。

她指出現在這個不閱讀的時代，每個人都還是有人生中要解決的各式各樣問題，「所以才會想說用星座的議題來包裝孩子不喜歡的閱讀，換一個方法，成會孩子生命提燈的好朋友」。

館內一隅。張瑋珊／攝影
館內一隅。張瑋珊／攝影
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星座與閱讀開啟了另一個世界

「剛開始對星座也是半信半疑」，她如此說道，也希望學生是如此。但可以試著去知道有人是用大數據來歸納、幾個指標來爬梳星座特質，了解星座特質其實也是在跟自己對話。

在青少年時期對於「自己能做什麼？」、「在別人心目中是一個什麼樣的人？」沒有任何方向，於是她讀星座。「那時候讀星座只是用來印證說：好討厭金牛座喔、好不希望我是金牛座，希望自己是雙魚座，很浪漫、天馬行空，是想像中女孩子的樣態，金牛座給人感覺好務實、重視物質、在意形而下的東西，很low的感覺，但也有一兩個特質讓我很喜歡，像是很有美感，就會去觀察自己，不過那些寫出來的星座特質不一定都會相信，盡信書不如無書」。

她漸漸透過星座認識自己，了解自己性格中可能具備哪些特質，「這星座的某一些正面的形容詞，帶給我一些力量，而負面的形容詞也會提醒自己，當很固執的時候就會想到星座中的討厭的缺點在自己日常生活印證了，這些面向的研究有時候有助自己去修練、變得更好」。

她覺得不是把星座當作迷信，而是拿來提醒自己金牛座重視物質，如果能夠提升物質的意義，譬如說推廣偏鄉閱讀，還是要有經費，自己有所匱乏也很難去幫助別人，也發現另類去解讀，很多慷慨解囊的慈善家都是金牛座，能夠經營理財、有很好的經濟做後盾，去幫別人時是有這個能力的，再來回望星座特質可跨大解釋，讓身邊的人都有很好的穩定物質生活，星座裡別人看起來是負面的特質，如果能善用他，就是水可載舟。

「對描述星座的形容詞，我們可以透過行動力或實踐力去扭轉別人對詞性的思考」。

一開始研究星座只是為了讓自己茫然的、負面的青少年時期得到一點點解答，為自己人生找到出路，星座卻幫她認識自己，閱讀也開拓了人生的機會，翻轉生活的契機，安靜的人透過閱讀可以書寫跟別人分享，同學遇到困難可以把書裡面提到的看法去做討論，也因為這樣的角色讓她很喜歡讀書，「不是讓我跟同學說我會什麼，而是跟他們說有些書裡好像有答案，要不要一起來討論看看是不是適合現在去思考」，因此她也想將這方法讓更多人知道。

當被問到是如何知道哪個名人或作家是什麼星座時，怡慧老師很快的說出「從出生年月日看！」，她從星座學研究每個星座的特質，會特別注意是幾月幾號出生，歸到哪個星座，有的沒有生日還會特別去揣測，像是白居易可能是B型射手座，很活潑、愛交朋友，在中唐詩人算是交朋友前三名多；而李白自負又帶點憂鬱的性格很像雙魚座，浪漫、天才、藝術家型，可能是O型，容易生氣暴躁惹人家不開心。星座也讓課堂上變得很有梗，自己也多了一個加分的專業。

館內還有一面花牆。張瑋珊／攝影
館內還有一面花牆。張瑋珊／攝影
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【專訪（下）】


‧ 「星座是人性」 宋怡慧用星座拉近學生距離


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