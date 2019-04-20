校長扮「老師的老師」 領導教學激勵團隊

2019-04-20 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台中市已試行2年校長觀課，新社高中校長歐靜瑜說，公開課前「共同備課」很重要，老師討論教學方法分享回饋。 圖／新社高中提供 分享 facebook

校長、老師「公開課」是趨勢，但校長只上一堂課，對學生學習有幫助嗎？每個老師都願意接受被觀課？基層校長說，以前老師只要教自己的，是課堂上唯一發聲者，「公開課」可對外分享、接受回饋，老師也要適應。

台中市教育局長楊振昇說，新課綱的設計公開課3步是「備課、觀課、議課」。校長角色應是「老師的老師」，但台灣多數老師考上校長後只注重行政，透過觀課回歸領導教學，和老師一起備課、專業回饋，彼此也建立信任機制。

楊振昇說，不少基層老師有疑問「我教數學，到音樂課觀課，能參與嗎？」楊指出，108課綱可科目觀課、領域觀課、跨領域觀摩，假設是數學老師，觀課學習的是「教學目標、教學方法」，不涉及音樂專業知識，回歸「教學設計」討論，老師也能互相激勵。

新社高中校長歐靜瑜說，害怕觀課的不一定是年長老師，也有年輕老師，在意「我的領域被別人入侵」，但觀課不是評斷老師，而是觀察學生反應，引導老師觀課後的議課，老師是團隊，建立互信機制，不是針對個人批評。

歐靜瑜認為，校長觀課做表率，能減少老師心理不平衡，現在退休年限延長，老師易失去教學熱情，共同備課就像團體夥伴，彼此激勵。台灣教育制度，當上校長後都專心行政，國外很多中、小學校長都持續授課，課程、教學才是辦學核心。