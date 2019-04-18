世界閱讀日／英國校園怎麼慶祝？ 變裝成你最愛的角色！

2019-04-18 16:00 聯合新聞網 提供／Openbook閱讀誌 整理／李奕萱



這是什麼日子？一會兒是穿著巫師袍的小巫師、小巫女，像是剛從霍格華滋結夥溜到麻瓜世界；走沒幾步，又撞見愛麗絲和瘋帽子，好像剛從樹洞逃離了紅心皇后的魔爪。還沒完呢！小小兵、紅條紋衣的威利、蜘蛛人、蝙蝠俠……數也數不清的角色，憑空出現在平凡無奇的日常中，整個城鎮都成了故事王國。

這不是「不給糖，就搗蛋」的萬聖節街頭，而是變裝遍及所有英國及愛爾蘭各級校園的「World Book Day」，世界閱讀日。

取自World Book Day (UK & Ireland) 分享 facebook

究其源頭，西班牙的加泰隆尼亞，是最早為閱讀舉辦慶典活動的地方。1923年，書商們在4月底設置一個屬於書本的節日，用來紀念於4月23日過世的《唐吉訶德》作者塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）。

1995年，聯合國教科文組織正式將4月23日訂為「世界閱讀日」。這個日子跟文學特別有緣，除了是塞凡提斯的忌日，也是文豪莎士比亞的的忌日，還是冰島諾貝爾文學獎得主拉克斯內斯（Halldór Kiljan Laxness）、俄裔美籍作家納博科夫（Vladimir Vladimirovich Nabokov）等人的生日。

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今天不去要糖果，咱們來讀書！

英國和愛爾蘭於1998年第一次慶祝世界閱讀日，為了避免跟4月底的復活節連假撞期，便將時間提早到3月的第一個星期四。世界閱讀日是一個從民間開始，由下而上的活動，每個國家都各有獨特的節目，而英國及愛爾蘭最著稱的特色，就是變裝。

英國的世界閱讀日前夕，兒童及家長紛紛動員起來，準備讓孩子變身成自己喜歡的角色。服裝跟道具都可以在商店或網路買到，不過購買的服裝動輒三十幾英磅，因此不想花錢的人，手做也是個好選項。

因應World Book Day龐大商機，網購有全系列迪士尼公主裝任你挑選。（截自ebay.co.uk） 分享 facebook

當世界閱讀日到來，普通的校園搖身一變，到處都是超級英雄和迪士尼公主，《哈利波特》、《魔法靈貓》、《愛麗絲夢遊仙境》、《威利在哪裡》等暢銷書，也都是大受歡迎的變裝主題。

享受變裝的不只有學生，連老師、書店店員，甚至作家也會來參一腳。2016年，英國《衛報》特別推出一系列兒童文學作家的變裝照片。60歲左右的兒童文學作家馬洛禮．布萊克曼（Malorie Blackman）和強尼．梅雷斯（Jonathan Meres），一到世界閱讀日依然童心大起，一個戴上面具成了V怪客，另一個則是用衛生紙把自己捲成木乃伊。共同創作《Pugs of the Frozen North》的菲利普．里夫（Philip Reeve）和莎拉．麥金太爾（Sarah McIntyre），則是一起扮裝成自己創作的故事主人翁Shen和Sika，還牽了7隻可愛的巴哥！

變裝活動之餘，各校活動也是重頭戲之一。除了常見的交換書籍、創作者演講，有些學校還會配合時事、設計閱讀活動。例如恰逢大屠殺70週年的2015年，就有學校以《安妮日記》為主題，帶著孩子認識歷史的傷痛。

2015適逢大屠殺70週年，有學校以《安妮日記》讓孩子認識歷史傷痛。（截自：theguardian.com） 分享 facebook

英國和愛爾蘭的世界閱讀日還有另一個特色：「一英鎊圖書抵用券」。每年書商、出版社和National Book Token公司合力發出近1500萬張抵用券，幾乎全英國及愛爾蘭18歲以下的孩童都可以收到。孩子可以拿著抵用券，到數千家合作書店、超市免費換取該年選書，也可以用來購買其他書籍，折抵書價一英鎊（在愛爾蘭是1.5歐元）。

主辦單位每年發出1500萬張圖書抵用券，鼓勵孩童免費換取年度選書，也可折抵一英鎊購買其他圖書。取自World Book Day (UK & Ireland) 分享 facebook

圖書抵用券讓不分貧富、出身的所有孩子都能擁有一本書，國家讀寫信託（National Literacy Trust）2016年的報告指出，7到11歲的孩童中，每4個孩子就有一個使用抵用券，買下人生中第一本屬於自己的書。如果把範圍限定在接受學校免費餐點的孩童身上，比例將提高到三分之一。

精心策劃活動，閱讀遍地開花

2019年，英國和愛爾蘭的世界閱讀日主題為「分享故事」（Share a Story），暢銷繪本創作者羅布．俾迪爾夫（Rob Biddulph）親手操刀，設計了一系列的書籤角色：海盜書籤、老虎書籤、福爾摩斯書籤、華麗搖滾書籤等。俾迪爾夫受訪時提到，他先是畫出了他對閱讀的聯想，然後幫它們加上眼睛，就變成了生動有趣的書籤角色。他還偷偷說，他的最愛是「嘻哈書籤」（Hip Hop Bookmark），這個人物角色戴著一條巨大的項鍊、金框墨鏡和鴨舌帽，工作人員私下都稱它「野獸男孩書籤」。

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隨著英倫版的世界閱讀日（今年是3月7日）到來，英國各地也紛紛展開熱烈的慶祝活動。有30名孩子受邀至唐寧街10號的首相官邸，與彼此分享故事，並和作家、插畫家一起閱讀、畫圖。活動還特別邀請太空人提姆．皮克（Tim Peake）透過影片現身。皮克一身工作服，坐在太空艙裡，拿著一本書，鼓勵孩子每天花10分鐘來看書、分享故事。

截自網路影片：World Book Day (UK & Ireland) 分享 facebook

主辦單位今年也促成了英格蘭足球超級聯賽和書店的合作，在45家足球俱樂部設立為期幾天的「快閃書店」，讓球迷瘋足球之餘，也能一起瘋閱讀。

各校的活動自然也是五花八門，World Book Day主辦單位特別選出幾所優勝學校，獎勵師生的用心：安特里姆小學（Antrim Primary）把木湯匙作成暢銷兒童作家茱莉亞．唐納森筆下的角色，孩子的剪剪貼貼、畫畫寫寫，普通的湯匙成了可愛的人偶。伊索貝爾．梅爾學校（Isobel Mair School）則是舉辦了「看蛋糕猜故事」的比賽，讓大家透過蛋糕裝飾的線索，來猜那代表了什麼故事。湯頓市（Taunton）的國王預備學校（King’s Hall School），則讓孩子為喜歡的故事製作「情緒板」（mood board），8年級的孩子還以喜歡的書為主題，做出獨一無二的世界閱讀日抱枕。

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世界閱讀日的活動除了每年為孩子留下美好回憶，也為更多人帶來歡笑。響應今年「分享故事」的年度主題，Kinder Castle nursery老師特地帶孩子到老人院West Farm Care Centre，舉辦了場《愛麗絲夢遊仙境》下午茶，不分老小，大夥都裝扮成自己喜歡的角色，暢談最愛的故事。

不分老小扮成自己喜歡的角色，暢談最愛的故事。 分享 facebook

繽紛之下的反思

在世界閱讀日嘉年華般的氣氛下，反思的聲音也逐漸浮現。開始有家長抗議變裝浪費錢，同時，變裝活動衍生的競爭心態，也讓家長感到不少壓力。例如《獨立報》就報導，有些學校因此停辦變裝活動，有些則是讓學生配合「床邊故事」的活動主題，改成穿「睡衣」來學校。

2015年《衛報》也有評論提到，由於當前書籍、影音裡的主角大多都是白人，對非白人的孩童來說，變裝可能會遇到不少苦惱——當一個黑人孩子特別用白色的修正液畫出傷疤，精心打扮成哈利波特，但卻沒有人認出他在扮演誰時，孩子是否會覺得難受？

有光明就會有陰影，儘管還有很多問題待解決，不過世界閱讀日依然是許多大小書蟲們每年引頸期待的盛會，一系列的活動也確實創造更多閱讀的契機。至於世界閱讀日要如何不淪於鋪張虛榮，還是有賴教育的現場了。

國際書籍援助（Book Aid International）或許提供了一個好的案例，他們在世界閱讀日前，預先推出「變裝指南」。變裝指南是免費的，不過他們也希望下載的人可以捐出一英鎊，讓基金會捐贈書籍給難民營、醫院、監獄等缺少書的地方。網站上寫道：「只要兩英鎊就可以送出一本書，每一分錢都可以帶來改變。」

穿上搜集或自製而成的服裝，給自己留下美好回憶，同時也連帶關懷他人，將閱讀的種子散佈到無法觸及之地——也許，這就是世界閱讀日的初衷吧。