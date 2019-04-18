暖書不孤讀 南一「不純的閱讀III」挺TFT教育

2019-04-18 09:48 聯合新聞網 台北訊



南一書局也即將從新一期《不純的閱讀III》開始，以每本提撥售價 1% 的贊助方式，挹注「TFT為台灣而教」，共同致力於改善教育不平等。圖／shutterstock 分享 facebook

創立超過一甲子的南一書局，在教育創新與改革中絕不缺席，更堅守初衷、持續出版優質教育書籍，是台灣師生背後最穩定的助力。

國內教育出版龍頭之一的南一書局，民國42年創立以來即致力於教育出版品的研發與製作，旗下著名的超群參考書系在許多人的求學經驗中佔有一席之地。本著豐富經驗以及求新求變的企圖心，南一在三年前出版了最美麗的「不純的閱讀」系列，整體設計不但跳脫參考書給人的刻板印象，更首開風氣將文青風格引入編排，在教育界內引發相當大的討論！

宋怡慧老師，閱讀傳教士

不純的閱讀作者丹鳳高中圖書館宋怡慧主任被媒體譽為閱讀傳教士，對於推動海內外閱讀教育更是不遺餘力！日前丹鳳高中圖書館主辦高中生到偏鄉服務的活動，深刻體會唯有閱讀能拉近城鄉距離，也只有身體力行，服務偏鄉，共學共好的歷程，讓學生有了施比受更有福的回饋，更讓怡慧主任相當感動。

「孩子都可以為閱讀而捲起袖子了，大人也一定也要可以。」以閱傳愛，偏鄉越讀活動、觸動了怡慧老師想要用不純的閱讀來幫助公益團體的初衷。

好的事情，最具感染力！

南一總經理蘇偉銓與均一平台執行長呂冠緯，甫簽訂完教材授權公益使用的合約。南一書局也即將從新一期《不純的閱讀III》開始，以每本提撥售價 1% 的贊助方式，挹注「TFT為台灣而教」，共同致力於改善教育不平等。蘇偉銓總經理表示，南一書局在台灣教育議題向來扮演薪傳角色，也樂見宋怡慧老師的發心善念，因此，義不容辭地贊助TFT公益活動。

相信大家一定對「TFT為台灣而教」不陌生，自2013年成立，透過兩年的TFT計畫，招募具有使命感的跨領域人才，走入高師資需求的教室，至今TFT已成立六年，超過120位青年參與計畫，足跡遍佈於6個縣市、超過50所合作小學，更服務超過3,200名學童。在眾多企業以及社會大眾的幫助下，持續推動著兩年人才培力計畫，希望能凝聚更多人的力量，一齊朝著翻轉教育的目標前進！

體制內外的影響力串連

不純的閱讀與TFT的緣分非常微妙！不純的閱讀是教育體制內的教師為了推動閱讀教育而寫，而TFT是培育跨領域人才進入體制內為台灣而教。乍看之下是不相干的兩股力量，卻因為同樣對於台灣的教育有著熱情與期許，藉由南一書局這個教育界永遠的好夥伴大力促成下，成就了此次公益贊助的美事。

只要買一本書、一本最美麗的閱讀書，南一書局即提撥 1% 的善款資助TFT，讓偏鄉學子也能得到最美麗的心意與最需要的資源－老師！暖書，不孤「讀」，關心教育、熱愛閱讀的您，請支持「不純的閱讀III」，支持TFT，我們一起描繪最美麗的教育風景！