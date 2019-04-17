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教師法修法座談會 家長、教師團體交鋒

2019-04-17 14:13聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

全教產理事長黃耀南在立法院教師法修法座談會以繩子綁住雙手表達抗議，指出教師法修法...
全教產理事長黃耀南在立法院教師法修法座談會以繩子綁住雙手表達抗議，指出教師法修法程序不正義。 記者黃仲裕／攝影
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教師法修法爭議不休，家長和教師團體針鋒相對。立法院教委會上午舉行座談會，教團認為草案將使教師陷入動輒得咎的困境，指立法粗糙，主張退回行政院重擬；家長則訴求盡速通過，讓不適任教師退出校園，建議教師專業審查委員會應至少有兩席家長代表。

30多名團體代表上午出席座談會，針對不適任教師處理的審議機制、專審會任務組成、教評會組成比例等議題「交鋒」。教委會預計29日逐條審查。

「教師法草案讓老師沒有工作保障」，全教總理事長張旭政表示，依現行草案，若教師聘約到期，即便表現再好，還是有可能被不續聘。降低教評會的教師代表比例，絕對「弊大於利」；專審會是基於教師專業、自治精神所提的方案，必須維持專審會運作。

「教師法應退回行政院教育部重擬」。全教產理事長黃耀南說，教師法等同「教師刑法」，修正草案54條中有17個條文，占近三分之一，全在規範「解聘、不續聘、停聘、資遣」。教育部所擬的建議版仍大有問題，包括教評會二分之一出席、二分之一通過即可解聘，但其實結果只有一個，就是教師終身不得聘任，「因為沒有學校會聘這樣的教師」。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，建議專審會中的家長代表不能只有一席；台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，增加外聘委員才能解決「師師相護」，且即便增聘外部委員，教評會中多數委員仍有教師身分。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，針對涉身心傷害，可送專審會或教評會審議，但什麼情節進專審會或教評會？另外，身心傷害如體罰、霸凌、暴力是違法行為，但過去專審會是處理教學不力的機制，若未來專審會要處理違法行為的老師，建議教師若有身心傷害的事實，就應直接解聘，不用再送專審會或教評會。

教育部次長林騰蛟表示，專審會除具有調查權限，也有建議權、專業輔導功能。有關專審會各類代表的比例及涉及身心傷害的處理，將於未來授權辦法中訂定，並將邀請各地方政府及教育團體參與討論。

教育部行政院立法院全教總不適任教師
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