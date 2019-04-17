教師法修法座談會 家長、教師團體交鋒
教師法修法爭議不休，家長和教師團體針鋒相對。立法院教委會上午舉行座談會，教團認為草案將使教師陷入動輒得咎的困境，指立法粗糙，主張退回行政院重擬；家長則訴求盡速通過，讓不適任教師退出校園，建議教師專業審查委員會應至少有兩席家長代表。
30多名團體代表上午出席座談會，針對不適任教師處理的審議機制、專審會任務組成、教評會組成比例等議題「交鋒」。教委會預計29日逐條審查。
「教師法草案讓老師沒有工作保障」，全教總理事長張旭政表示，依現行草案，若教師聘約到期，即便表現再好，還是有可能被不續聘。降低教評會的教師代表比例，絕對「弊大於利」；專審會是基於教師專業、自治精神所提的方案，必須維持專審會運作。
「教師法應退回行政院教育部重擬」。全教產理事長黃耀南說，教師法等同「教師刑法」，修正草案54條中有17個條文，占近三分之一，全在規範「解聘、不續聘、停聘、資遣」。教育部所擬的建議版仍大有問題，包括教評會二分之一出席、二分之一通過即可解聘，但其實結果只有一個，就是教師終身不得聘任，「因為沒有學校會聘這樣的教師」。
全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，建議專審會中的家長代表不能只有一席；台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，增加外聘委員才能解決「師師相護」，且即便增聘外部委員，教評會中多數委員仍有教師身分。
人本教育基金會執行長馮喬蘭說，針對涉身心傷害，可送專審會或教評會審議，但什麼情節進專審會或教評會？另外，身心傷害如體罰、霸凌、暴力是違法行為，但過去專審會是處理教學不力的機制，若未來專審會要處理違法行為的老師，建議教師若有身心傷害的事實，就應直接解聘，不用再送專審會或教評會。
教育部次長林騰蛟表示，專審會除具有調查權限，也有建議權、專業輔導功能。有關專審會各類代表的比例及涉及身心傷害的處理，將於未來授權辦法中訂定，並將邀請各地方政府及教育團體參與討論。
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