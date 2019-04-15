反對教師法修惡 教團：別把教師當賊

2019-04-15 13:23 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



全國教育產業總工會15日於立院前聚集，抗議教師法修正案踐踏教師專業。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「不要把老師當成恐怖份子！」立委費鴻泰15日參加全國教育產業總工會反對修法抗議時說，政府修正《教師法》，一心想懲戒不適任教師，但教師拿良心專業作育英才，不能因個案打翻一船人。台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭也表示，學校由校長領導，政府不能將行政不力的罪名全數栽贓給教師，怒斥新法根本踐踏教師尊嚴。

政策悖離執政理想

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，教育部預計將《教師法》第3章的7條條文，讓「解聘、不續聘、資遣」等條文獨立成章，並增加條文為17條，他痛批，政府片面認定學校一定是「師師相護」才無法淘汰不適任教師，要求學校偕同專家組成「教評會」。

「這些『不相干』的人能決定教師去留，那修正案等同訂定教師的《刑法》！」黃耀南怒斥，將來只要「專家」模糊的認定，就能掌握教師的生殺大權，無疑是傷害教育倫理、踐踏教師專業，呼籲立院不要讓剝奪教師工作權的法案通過。且教師法修法並未與教師工會協商，政府宣稱與受雇者同行，如今的理想已被自己踩在腳底。

政府片面汙名教師

「不要把教師當成恐怖份子！」費鴻泰表示，他和妻子都是教師，這些專業的教師憑藉良心，對莘莘學子作育英才，他們都富有愛心和使命感，政府應朝向校園和諧努力，維護下一代的環境，還給老師自主教育的空間。他呼籲，教育委員會的立委不要泯滅良心，一切須以社會和諧為重。

「別把所有老師都當賊！」李惠蘭說，政府和家長將學校行政不力都栽贓在教師身上，但其實校長也有責任，她認為，現行的教師法對不適任教師規範已臻完備，但校長必須主動提出，舉出具體證據才交付審查。

李惠蘭強調，校長若不作為，應該也要訂定罰則，行政的怠惰不能全由教師背黑鍋，校長、教師、學生、家長理應站在同一陣線，大家都希望台灣的教育向上提升，而非「鬥爭式」的毀滅。

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