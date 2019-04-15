親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
產學合作新模式
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

反對教師法修惡 教團：別把教師當賊

2019-04-15 13:23台灣醒報 記者施養正╱台北報導

全國教育產業總工會15日於立院前聚集，抗議教師法修正案踐踏教師專業。（photo...
全國教育產業總工會15日於立院前聚集，抗議教師法修正案踐踏教師專業。（photo by施養正/台灣醒報）
分享

「不要把老師當成恐怖份子！」立委費鴻泰15日參加全國教育產業總工會反對修法抗議時說，政府修正《教師法》，一心想懲戒不適任教師，但教師拿良心專業作育英才，不能因個案打翻一船人。台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭也表示，學校由校長領導，政府不能將行政不力的罪名全數栽贓給教師，怒斥新法根本踐踏教師尊嚴。

政策悖離執政理想

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，教育部預計將《教師法》第3章的7條條文，讓「解聘、不續聘、資遣」等條文獨立成章，並增加條文為17條，他痛批，政府片面認定學校一定是「師師相護」才無法淘汰不適任教師，要求學校偕同專家組成「教評會」。

「這些『不相干』的人能決定教師去留，那修正案等同訂定教師的《刑法》！」黃耀南怒斥，將來只要「專家」模糊的認定，就能掌握教師的生殺大權，無疑是傷害教育倫理、踐踏教師專業，呼籲立院不要讓剝奪教師工作權的法案通過。且教師法修法並未與教師工會協商，政府宣稱與受雇者同行，如今的理想已被自己踩在腳底。

政府片面汙名教師

「不要把教師當成恐怖份子！」費鴻泰表示，他和妻子都是教師，這些專業的教師憑藉良心，對莘莘學子作育英才，他們都富有愛心和使命感，政府應朝向校園和諧努力，維護下一代的環境，還給老師自主教育的空間。他呼籲，教育委員會的立委不要泯滅良心，一切須以社會和諧為重。

「別把所有老師都當賊！」李惠蘭說，政府和家長將學校行政不力都栽贓在教師身上，但其實校長也有責任，她認為，現行的教師法對不適任教師規範已臻完備，但校長必須主動提出，舉出具體證據才交付審查。

李惠蘭強調，校長若不作為，應該也要訂定罰則，行政的怠惰不能全由教師背黑鍋，校長、教師、學生、家長理應站在同一陣線，大家都希望台灣的教育向上提升，而非「鬥爭式」的毀滅。

【更多精采內容，詳見

全國教育產業總工會費鴻泰教育部
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

教師法修法／立委批：政府讓教師和家長「火車對撞」

2019-04-15 11:28

教師法修法／教團抗議政府帶頭霸凌 新增解雇教師「刑法」

2019-04-15 10:37

防放水不適任教師 立委建議體罰與教學不力脫鉤

2019-04-15 13:30

教師法修法／教團：執政黨忘記教訓 又扮豬八戒照鏡

2019-04-15 13:25

影／反教師法惡修 全教產、全教總立院外抗議

2019-04-15 11:28

教師法修法／家長團體挺：汰除不適任教師 是全民共識

2019-04-15 10:17

教師法修法／教長： 回應社會 加速淘汰不適任教師

2019-04-15 10:11

日專家探討校園狼師現象 台有武器卻不敢用

2019-04-14 19:35

教師法修法明逐條審查 全教產動員抗議

2019-04-14 14:56

教師法修法明天開戰 預料將掀一波攻防

2019-04-14 02:20

限期升等納入資遣要件 私校師：助校為惡

2019-04-14 00:31

加速淘汰不適任師… 立院明修教師法

2019-04-14 00:25

逾7成民眾盼五歲幼兒教育義務化 教部：無法一夕促成

2019-04-13 17:37

建交50年 史瓦帝尼大使館首次為在台學生辦運動會

2019-04-13 14:12

禁止學生扯同志議題到彩虹遊行擺攤？校方否認

2019-04-13 14:03

五歲童高達98％上幼兒園 教團籲政府增設公幼

2019-04-13 13:01

教師法下周立院決戰 教團批綠委「偷襲」變更議程

2019-04-13 02:07

周一決戰！限期升等納教師法惹議 教部：維護教師權益

2019-04-13 02:05

義大影視系連傳捷報 「小白船」拿下金穗獎優等

2019-04-12 14:31

新課綱數學難度落差 高中師憂銜接困難

2019-04-12 13:30

新課綱數學三軌 教學現場憂銜接有落差

2019-04-12 10:22

探討台日「狼師」現象 池谷孝司將來台與專家學者交流

2019-04-11 19:03

勉年輕人別計較得失 謝震武：好好做一條「人蔘」

2019-04-11 14:25

「平價」幼兒園不是夢？每年公幼搶破頭 難怪大家不生小孩

2019-04-11 14:20

「陸生」不算「外生」 台大校長管中閔批大學排名不公

2019-04-11 01:22

台中高中以下教師 將有帶職帶薪假

2019-04-11 00:52

體育班未聘專任教練 將撤班

2019-04-11 00:42

教改25年 教團籲進行大考改革

2019-04-11 00:40

大學掀「休退潮」 管控機制即早預警

2019-04-10 21:15

台中教育創舉 高中以下教師比照大學可帶職帶薪進修

2019-04-10 19:13

影／410教改25年 教團批：頭痛醫頭、腳痛醫腳

2019-04-10 18:46

體育班109年無聘專任教練 教部：須撤班

2019-04-10 14:21

公托進校園 侯友宜要校長別排斥

2019-04-10 12:31

教改25年 學者：教改販子遊走教部立院暗地串連

2019-04-10 11:47

公幼中籤率低 侯友宜：每年增加25班

2019-04-10 11:09

教團批：教改頭痛醫頭腳痛醫腳 始終沒有對症下藥

2019-04-10 10:43

體育班109年無依法聘任專任教練 教育部：必須撤班

2019-04-10 10:43

私校教職員退撫 校方應辦增額提撥

2019-04-10 00:35

108課綱焦慮如何解？葉丙成推線上遊戲結合閱讀素養

2019-04-09 17:08
看更多

熱門文章

教師法修法明逐條審查 全教產動員抗議

2019-04-14 14:56

招聯會指弱勢生不利考試分發 台大教授批「假議題」

2019-04-14 21:56

教師法修法／立委批：政府讓教師和家長「火車對撞」

2019-04-15 11:28

減少甄試撞期！台大10系首度共同筆試 300考生受惠

2019-04-14 20:54

日專家探討校園狼師現象 台有武器卻不敢用

2019-04-14 19:35

教師法修法／教團抗議政府帶頭霸凌 新增解雇教師「刑法」

2019-04-15 10:37

學測適性教育 比學習還是家境？

2019-04-14 21:52

教師法修法／家長團體挺：汰除不適任教師 是全民共識

2019-04-15 10:17

興隆國小120歲校慶 千年樟樹最美校樹下辦桌話當年

2019-04-14 17:01

考試分發不利弱勢生？ 正反論戰

2019-04-14 23:47

陸生不算「外生」影響台大排名？ 黃國昌要教育部表態

2019-04-15 13:07

改善甄試衝堂 台大共同筆試首登場

2019-04-14 23:47

新生國小用AR擴增實境 學生隨時學英文

2019-04-14 15:31

教師法修法／教長： 回應社會 加速淘汰不適任教師

2019-04-15 10:11

教師法修法／教團：執政黨忘記教訓 又扮豬八戒照鏡

2019-04-15 13:25

影／反教師法惡修 全教產、全教總立院外抗議

2019-04-15 11:28

教師法修法15日審議 教評會教師比例受關注

2019-04-14 16:06

紅葉國小校長採擷布農傳統祭儀 未來作為108課綱教材

2019-04-14 20:22

防放水不適任教師 立委建議體罰與教學不力脫鉤

2019-04-15 13:30

教師法修法 立委憂教師不適任定義被擴大解讀

2019-04-15 11:10

抗議惡修教師法 修法排除全教產工會

2019-04-15 10:50

加速淘汰不適任教師 立院15日審教師法修法

2019-04-14 17:57

潘文忠：教師法修法 有效加速淘汰不適任教師

2019-04-15 11:22

反對教師法修惡 教團：別把教師當賊

2019-04-15 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top