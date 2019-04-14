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加速淘汰不適任師… 立院明修教師法

2019-04-14 00:25聯合報 記者馮靖惠／台北報導

立院教委會明天審議教師法修正草案，其中為加速淘汰不適任教師的配套措施引發教師團體...
立院教委會明天審議教師法修正草案，其中為加速淘汰不適任教師的配套措施引發教師團體不滿，揚言前往立院抗議修惡。圖為家長團體先前呼籲盡速將教師評鑑入法。 圖／聯合報系資料照片
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立法院教育委員會明天審議行政院版教師法修正草案，草案擬降低教評會不適任教師案中的教師代表比率，引發爭議。教師團體強烈反彈，過去常有不同意見的教師工會組織還罕見大「團結」，當天將到立法院前抗議執政黨修惡，但家長團體力挺修法，取得九萬多份連署支持修法。朝野立委對修法也有不同看法，預料明天將出現場內審查、場外抗議的局面。

教育部表示，希望修法能達成社會對於加速淘汰不適任教師的共識與期待，但又能確實保障教師權益，避免行政權力濫用。只要能夠達成此一目標，對於立法院的任何修正，教育部都會持開放且支持的立場。

現行教師法規定，教師評審委員會未兼行政或董事的教師代表「不得少於」總額二分之一，常被詬病難以淘汰不適任教師。行政院院會上月通過教師法修正草案，擬在教評會處理不適任案時，將上述教師代表改為「少於」總額二分之一。

全教總、全教產等教師團體反彈，認為此舉恐讓沒有專業背景的人進入教評會，影響教師專業自主。且過去不適任教師難以處理，並非教評會「師師相護」，而是校方不提報，修法沒有對症下藥。教團明天將赴立院前陳情，抗議修惡。

不過，多個家長團體及公民組織，串聯提出九萬多份民間連署，要求加速通過政院版修法。他們日前發聲明力挺修法，才能容納更多不同領域的外部委員，補足教師專業的不足，也更為超然。黃昆輝教授教育基金會昨公布的民調也顯示，七成民眾支持調降，改增聘學者專家。

另外，教委會召委、民進黨立委蔡培慧排案審查後，傳出民進黨團打算速戰速決。對此，全教產理事長黃耀南說，蔡培慧前天臨時變更議程，明天原本只詢答，改為詢答及逐條審查，這樣「偷襲」的做法，沒有公聽會，沒有與工會協商。

有藍委透露，聽聞綠委明天要「硬幹」，要將法案全部保留、擱置，「專業審查淪為笑柄，真要搞到老師上街頭嗎？」

立法院行政院教育部全教總

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