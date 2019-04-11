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「陸生」不算「外生」 台大校長管中閔批大學排名不公

2019-04-11 01:22世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

台大校長管中閔說，根據憲法「陸生」不算「外生」，影響台大在世界大學排名。(特派員...
台大校長管中閔說，根據憲法「陸生」不算「外生」，影響台大在世界大學排名。(特派員黃惠玲/攝影)
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「你知道在台灣的『陸生』不算國際生(外生)嗎？」台灣大學校長管中閔說，很多人批評對台大排名每況愈下，「要提升很容易，我也知道方法，保證明年就可以前進至少50名，但這有意義嗎？」上任三個月就忙於強化台大國際交流的管中閔說，先不說別的評比項目，台灣把「陸生」及「外生」分類的憲法規定，就足以讓台大在國際師生比例上，遠遠落後香港、新加坡。

也是台大人的駐芝台北經文處處長黃鈞耀(右一)，歡迎管中閔(左三)到訪。(特派員黃...
也是台大人的駐芝台北經文處處長黃鈞耀(右一)，歡迎管中閔(左三)到訪。(特派員黃惠玲/攝影)
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管中閔9日晚間抵達芝城出席台大校友會的晚宴前，接受本報訪問時說，香港大學不管台灣、中國大陸學生都算國際生，新加坡腹地小，大學生及老師，七到八成均為「外國人」，反觀台灣儘管近年有越來越多來自中國大陸留學生就讀，但現行法律定義「陸生」並不屬於外生，「這樣的評比標準，當然不公平」。

他表示，如果真的要計較排名，他有信心在一年內將台大排名往前推50名，「坊間專業協助改進大學排名的顧問服務，花錢就可以聘雇，我也知道如何將排名推前」，但排名變好後呢？管中閔說，「現階段拓廣學生國際視野，加強學校與海外大學交流合作，從基礎上充實學生實力，讓台大生更具世界競爭力」，才是當務之急。

管中閔說，台大有多達600所海外姊妹校，但未好好經營，以10日計畫造訪的芝加哥伊利諾大學(UIUC)為例，兩校在過去幾年幾乎沒有互動，也因此喪失許多合作機會，這次他為了郭台銘捐贈台大興建的癌症中心而到UIUC醫學院訪問，就是希望重啟台大與國際姊妹校的合作交流。

他表示，網路時代學生可以自行取決如何吸收國際訊息，但學校有責任為學生創造與國際往來機會，管中閔說，比起亞洲其他國家，台灣近年不論在政治、經濟、社會上相對是孤立的，因此讓學生有機會接觸到更多多元文化、世界趨勢也變得更加重要，「希望讓台大學生有更多機會到國外交換半年到一年」。

如果台灣學生出國原因，是把北京大學、香港大學、復旦大學當作第一志願，對台大就是一大警訊，有鑑於此，在加強學生國際競爭力同時，管中閔說，他也著手深入台灣各地城鎮舉行說明會，讓出色學生可以直接獲得最正確的學術、課程訊息，而不是光看「排名」或其他道聽塗說來決定是否就讀台大。

曾因民進黨主政當局「拔管」事件，而遲至今年一月才上任台大校長的管中閔，對於「政治」話題敬謝不敏，有校友提到「你朋友某某某批評政黨如何」時，管中閔好氣又好笑的說，「邱毅也說是我朋友，但事實並非如此」。

芝加哥台大校友會會長謝邦基(左一)與上百位校友，出席了歡迎管中閔(左三)的晚宴。...
芝加哥台大校友會會長謝邦基(左一)與上百位校友，出席了歡迎管中閔(左三)的晚宴。(特派員黃惠玲/攝影)
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台大管中閔香港陸生港大

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