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教改25年 教團籲進行大考改革

2019-04-11 00:40聯合報 記者馮靖惠／台北報導

教改廿五周年，國教行動聯盟理事長王立昇（右）指出，廿多年來，頭痛醫頭腳痛醫腳的錯...
教改廿五周年，國教行動聯盟理事長王立昇（右）指出，廿多年來，頭痛醫頭腳痛醫腳的錯誤不斷重演。 記者曾學仁／攝影
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昨天是四一○教改廿五周年，家長團體批評當年政策雖對教育現場多元有幫助，但部分問題仍是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，人才培育走錯方向，一○六學年度約六名大學生中就有一名退學或休學，且至今青年低薪、學歷貶值等都是問題。

教育部潘文忠表示，四一○教改當年是各界關心台灣教育發展，希望朝向以學生為主體的學習方向，這些年來也看到教育的發展和進步。但因近年少子女化，相當多青年有機會進大學，卻也因普及入學，有四分之一大學生發現並不喜歡所選科系。

潘文忠強調，教育部已調整學位授予法，讓大學生有更多跨域學習機會，也在高教深耕計畫中，提供經濟扶助措施，使經濟困難的學生放心學習。

國教行動聯盟舉行教改廿五周年檢討記者會，國教行動聯盟理事長王立昇說，教育部統計，一○六學年度大學休退學人數高達約十四萬人，占全部大學生人數一成五。相較八十三學年度的百分之四點七，成長超過兩倍。

實踐大學校長陳振貴說，教改後廣設高中大學，高中職畢業生幾乎人人可上大學，多因志趣不合休退學。許多學力明顯落後學生，到大學讀不下去，或原本就對自身興趣不清楚，讀了之後才知道和想像有落差，中途放棄。技職校院比一般大學嚴重，私立比公立嚴重。

龍華科大校長葛自祥則說，部分學生因打工選擇休學甚至退學，私立學校更明顯。此外，許多學校因少子化招生有缺額，轉學考容易，學生流動高，退學人數也增加。

王立昇說，教改大遊行後推動多項教育措施，包含廣設高中大學、建構式數學、九年一貫課程、多元入學方案、十二年國教等，但頭痛醫頭腳痛醫腳的錯誤不斷重演。呼籲進行大考改革，如增加學測鑑別度、繁星名額不得占用考試分發，考試入學名額要百分之五十以上等。

東吳大學前校長劉源俊表示，教改以來，幾年就會換一批學者專家以新一代學生當白老鼠，幾乎每次改革都弄得民怨載道，學生競爭力卻每下愈況。即將上路的十二年國教，推行過程曲折詭譎，充滿政治考量，新課綱即將推行，教科書到現在還未搞定。

大學生教育部潘文忠課綱

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