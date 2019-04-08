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社工人力不足 教部落實培育考試

2019-04-08 16:14台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「惡劣環境加上高風險，讓社工系學生卻步。」立委蔣萬安8日表示，因為社工的職業風險過高，導致每年真正投入社會工作的畢業生不到一半。教育部高教司副司長梁學政表示，為使學生就業方便，未來會加強落實學生實習保障，強化跨領域學習，並規範社工人員技術檢定應試資格。

跨校選修輔系

梁學政說，教育部會持續推動社工人才培育策略，整合政府、大專院校及產業資源。目前每年社工相關科系畢業學生約3000人，107學年度第1學期修課人數也超過3萬8千人。他強調，教育部會配合產業政策開發課程或建立實驗室，學校亦可透過高教深耕計畫，強化社工系學生跨領域能力。

梁學政也表示，教育部去年已放寬學生跨級、跨校修課規定，因此學校可彈性提供跨校學生選修社工輔系或雙主修，碩士班論文也可以專業實務報告代替。而為落實實習學生權益保障，教育部也正研擬草案，加強規範社工人員相關技術檢定應試資格。

環境降低就業意願

立委陳宜民也質疑，學生不願從事社工工作，是因為就業風險過高，環境過於惡劣。他指出，社工在職場上，每100人就有32人遭遇職場暴力，包括語言、肢體、心理上的暴力，甚至性騷擾，在新聞中已屢見不鮮，而大專院校每年培養超過3000名社工系畢業生，呼籲教育部應在課程的安排上加強相關防範學習。

立委蔣萬安也表示，現今社工人員的工作環境，充斥著薪資強迫回捐、超時工作等陋習，導致每年真正投入社會工作的畢業生不到一半，這方面政府必須設法挹注更多經費及資源，才能落實社工人員的權益，進而提升學生投入社會工作產業的意願。

對此，衛福部部長陳時中表示，社工是謀求民眾福祉的專業工作者，也是政府執行各項社會服務的重要推手。近年因社會福利需求增加，致使社工人力需求成長。他說，截自去年為止，衛福部已補助一般風險5,304人、高度風險11,527人，總補助金額超過新台幣9600萬元。

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