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及人中學六年一貫特色教育，繁星錄取率創新高，觀星玩社團「進」頂尖大學！

2019-04-03 18:00文／ 及人中學 提供

新北市高中職教育博覽會甫於3月28日熱鬧登場，在眾多高中職攤位中，有一所私校人潮絡繹不絕，只見許多家長與學生圍繞在攤位前想一探究竟！

「你要先從尋星鏡中去找目標，再移到望遠鏡去觀察目標！」這是新北市私立及人中學的天文科學教育，展示了三種不同的天文望遠鏡。負責講解操作的，是剛透過繁星推薦進入頂尖大學的高三學生。而一旁指導的正是及人中學的物理科羅克義老師。在這場教育博覽會中，及人中學的師生齊力展現以「國際、雙語、品德、科技」為主軸的六年一貫教學成果。

及人中學於新北市教育博覽展示天文科學教育的特色課程，由師生共同呈現及人中學「國際...
及人中學於新北市教育博覽展示天文科學教育的特色課程，由師生共同呈現及人中學「國際、雙語、品德、科技，六年一貫安心學園」辦學理念。 圖／及人中學 提供
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個人化升學輔導機制，直達國內外頂尖學校

108學年度大學入學繁星推薦於3月放榜，及人中學延續每年出色的升學成果，今年繁星錄取率高達85%，成績斐然，再創新高。學生順利申請到台大、成大、清大、交大、政大、師大、北醫、北大等國立大學，其中八成以上學生是從及人中學國中部直升高中部，因為接受及人中學六年一貫課程安排，安心如願進入理想大學。

及人中學擁有萬坪森林校地，讓學子能悠遊於廣闊舒適的校園環境，透過精緻多元的課程，...
及人中學擁有萬坪森林校地，讓學子能悠遊於廣闊舒適的校園環境，透過精緻多元的課程，一面適性探索，一面培養關鍵能力，成為未來人才。 圖／及人中學 提供
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張校長表示，正規課程之外，透過多元選修、校定必修、本位課程、國際教育、生涯規畫、週六多益課程等，幫助學生多元能力的提升。只要配合學校規劃，透過老師專業親切的指導，在及人優質的學習環境中便能提升學習效果，以最好的狀態面對升學考試，最終透過及人的個人化升學輔導機制進入理想校系。

同時申請上日本兵庫縣立大學與繁星推薦上國立交通大學的高三學生郭宇傑表示，在及人將...
同時申請上日本兵庫縣立大學與繁星推薦上國立交通大學的高三學生郭宇傑表示，在及人將近六年的時光，為自己奠定深厚的實力與自信心，讓他能在這些基礎上，成就更好的自己，更遠的未來。 圖／及人中學 提供
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目前高三的準大學生郭宇傑同學，就是及人中學六年一貫教育的典型。早在今年一月，他已透過校長推薦及優異的多益成績順利錄取日本兵庫縣立大學，三月繁星推薦又獲國立交通大學錄取。郭宇傑表示，從國一到高三，師長們除了督促課業成績，他也加入管樂團，參與許多表演與競賽。同時在學校的英語相關課程上，全方位訓練英文聽說讀寫能力。在學校近六年的輔導下，除了累積自己的學習歷程，也建立足夠實力與信心，讓他樂於迎接未來的挑戰。

六年一貫培養關鍵能力，打造未來及品青年

位於新店區的及人中學，是一所享譽大台北地區的優質私校，擁有萬坪森林校園，緊鄰市區與大眾捷運。在國際雙語教育上更是領先於群，不論國際禮儀課程、第二外語必修、中外師協同教學、師生國際交流互訪，從「語言技能」到「全球視野」的培養，可謂全面而紮實。

及人中學透過個人化升學輔導機制與學習策略分析，為學生拓展更多不同的發展機會，幫助...
及人中學透過個人化升學輔導機制與學習策略分析，為學生拓展更多不同的發展機會，幫助每一位學生找到自己的道路。 圖／及人中學 提供
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在科學與科技教育方面，及人中學擁有大台北地區罕見的圓頂天文台，透過天文觀測，融入地科、物理、化學等自然學科，並開設科學實作課程，帶領學生進行專題研究，建立解決問題的批判能力和求知態度。這是早在108課綱倡導素養導向的學習之前，及人中學就在進行的課程。「中學六年是全人學習最重要的黃金期，只有掌握最符合趨勢、最有效率的學習方法，才能成為不斷進化的未來人才。這就是及人要培養的關鍵能力！」及人中學張校長明確表示。

及人中學擁有六年一貫完整課程規劃的專業能力與豐富經驗，透過優質師資及個別輔導，近年成績亮眼，屢創佳績。學校具備紮實的升學輔導團隊，因應時代趨勢，是學生走向國際的最佳跳板，透過持續與國外大學簽訂升學MOU，直接廣開及人學子的升學管道，讓學生有「國際移動力」，針對未來的規劃有更多選擇機會。

想更進一步瞭解及人中學如何幫助學生進入理想大學圓夢嗎？

歡迎上及人中學官網：http://www.cjsh.ntpc.edu.tw/ChiJen/

及人中學祭出全臺惟一簽約保證方案，提供家長及學子最安心的優質學習環境。 圖／...
及人中學祭出全臺惟一簽約保證方案，提供家長及學子最安心的優質學習環境。 圖／及人中學 提供
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