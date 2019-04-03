及人中學六年一貫特色教育，繁星錄取率創新高，觀星玩社團「進」頂尖大學！
新北市高中職教育博覽會甫於3月28日熱鬧登場，在眾多高中職攤位中，有一所私校人潮絡繹不絕，只見許多家長與學生圍繞在攤位前想一探究竟！
「你要先從尋星鏡中去找目標，再移到望遠鏡去觀察目標！」這是新北市私立及人中學的天文科學教育，展示了三種不同的天文望遠鏡。負責講解操作的，是剛透過繁星推薦進入頂尖大學的高三學生。而一旁指導的正是及人中學的物理科羅克義老師。在這場教育博覽會中，及人中學的師生齊力展現以「國際、雙語、品德、科技」為主軸的六年一貫教學成果。
個人化升學輔導機制，直達國內外頂尖學校
108學年度大學入學繁星推薦於3月放榜，及人中學延續每年出色的升學成果，今年繁星錄取率高達85%，成績斐然，再創新高。學生順利申請到台大、成大、清大、交大、政大、師大、北醫、北大等國立大學，其中八成以上學生是從及人中學國中部直升高中部，因為接受及人中學六年一貫課程安排，安心如願進入理想大學。
張校長表示，正規課程之外，透過多元選修、校定必修、本位課程、國際教育、生涯規畫、週六多益課程等，幫助學生多元能力的提升。只要配合學校規劃，透過老師專業親切的指導，在及人優質的學習環境中便能提升學習效果，以最好的狀態面對升學考試，最終透過及人的個人化升學輔導機制進入理想校系。
目前高三的準大學生郭宇傑同學，就是及人中學六年一貫教育的典型。早在今年一月，他已透過校長推薦及優異的多益成績順利錄取日本兵庫縣立大學，三月繁星推薦又獲國立交通大學錄取。郭宇傑表示，從國一到高三，師長們除了督促課業成績，他也加入管樂團，參與許多表演與競賽。同時在學校的英語相關課程上，全方位訓練英文聽說讀寫能力。在學校近六年的輔導下，除了累積自己的學習歷程，也建立足夠實力與信心，讓他樂於迎接未來的挑戰。
六年一貫培養關鍵能力，打造未來及品青年
位於新店區的及人中學，是一所享譽大台北地區的優質私校，擁有萬坪森林校園，緊鄰市區與大眾捷運。在國際雙語教育上更是領先於群，不論國際禮儀課程、第二外語必修、中外師協同教學、師生國際交流互訪，從「語言技能」到「全球視野」的培養，可謂全面而紮實。
在科學與科技教育方面，及人中學擁有大台北地區罕見的圓頂天文台，透過天文觀測，融入地科、物理、化學等自然學科，並開設科學實作課程，帶領學生進行專題研究，建立解決問題的批判能力和求知態度。這是早在108課綱倡導素養導向的學習之前，及人中學就在進行的課程。「中學六年是全人學習最重要的黃金期，只有掌握最符合趨勢、最有效率的學習方法，才能成為不斷進化的未來人才。這就是及人要培養的關鍵能力！」及人中學張校長明確表示。
及人中學擁有六年一貫完整課程規劃的專業能力與豐富經驗，透過優質師資及個別輔導，近年成績亮眼，屢創佳績。學校具備紮實的升學輔導團隊，因應時代趨勢，是學生走向國際的最佳跳板，透過持續與國外大學簽訂升學MOU，直接廣開及人學子的升學管道，讓學生有「國際移動力」，針對未來的規劃有更多選擇機會。
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歡迎上及人中學官網：http://www.cjsh.ntpc.edu.tw/ChiJen/
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