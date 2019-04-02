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母體內吸入胎便 腦麻生參加全球青少年峰會

2019-04-02 13:36中央社 嘉義市2日電

就讀嘉義特殊教育學校的郭祐誠（中）不只在運動競技上有傑出表現，今年更代表台灣參加...
就讀嘉義特殊教育學校的郭祐誠（中）不只在運動競技上有傑出表現，今年更代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會，嘉義市長黃敏惠（右）頒獎表揚。 聯合報系資料照／記者姜宜菁攝影
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嘉義特殊教育學校學生郭祐誠，因在母體內時吸入胎便，造成腦性麻痺，但他不屈不撓，上月代表台灣參加特奧「2019全球青少年領袖峰會」，今天獲嘉義市長黃敏惠表揚。

黃敏惠今天在市府表揚參加2019夏季世界特殊奧林匹克運動會獲獎的嘉義特教學校選手吳宜璉、張文雅，與代表台灣參加特奧非運動類項目「2019全球青少年領袖峰會」的嘉義特教學校高職部3年級學生郭祐誠。

她說，郭祐誠從小由姑姑郭素伶一手帶大，他在母體內因吸入胎便，導致出生後腦性麻痺，原本僅能在地上爬行，但家人並未因此而放棄，積極為他復健，加上他自身的努力，逐漸學會站立、甚至跑步。

黃敏惠指出，郭祐誠參加107年全國身心障礙國民運動會，獲肢障男子組田徑100公尺T37級第3名；同年獲全國地板滾球運動會南區初賽腦麻組第一名、國際特奧東亞區田徑男生400公尺接力賽第2名。

她說，郭祐誠參加「2019全球青少年領袖峰會」，是從全球170多個國家競爭中，通過東亞區、國際特奧會與阿布達比主辦單位篩選，入選全球53組峰會代表，非常不容易，也讓人從他身上看到生命的韌性與希望。

黃敏惠表示，郭祐誠在融合夥伴呂孟芳（嘉義大學特教系碩士生）協助英語翻譯下，於全球青少年領袖峰會分享自己的生命故事，發表他參加特奧後如何增加自信、了解生命價值，也鼓勵運動員勇敢追求夢想，令人動容。

她說，她要特別感謝融合夥伴呂孟芳協助郭祐誠參加峰會，呂孟芳參加過「服務利他獎」，連續兩屆分別獲得第一名及第3名，今年更以指導種子身分帶領嘉大特教系學生以「翻轉愛的雙手」方案獲得第一名。

黃敏惠指出，嘉義特教學校學生在今年世界特奧比賽的精彩表現，為自己留下美好人生回憶，他們展現的堅強執著、永不放棄精神，更值得一般人學習，也告訴大家：「只要有心肯練，就有成功的機會」。

她說，特殊奧運近年提倡融合運動，讓運動員找到自己的價值，也讓融合夥伴更深刻認識運動員。透過特奧，期盼運動員與夥伴藉由運動過程自然產生「融合」，也期望未來有更多感動故事持續發生並不斷被傳誦。

黃敏惠腦性麻痺
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