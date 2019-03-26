小二生含淚硬背《弟子規》 父質疑：背完能學到什麼？

2019-03-26 18:20 聯合新聞網 綜合報導



小二生不僅看不懂《弟子規》的內容，連字詞都有些艱澀，讓父親不禁質疑現代的國小教育。圖片來源／ PTT 分享 facebook

背誦《三字經》、《弟子規》是許多人小學時代的回憶，一名父親便在網路抱怨，近日他發現就讀小二的兒子因沒背完《弟子規》，而被老婆責罵。正當他想教兒子如何背書時，卻發現課本裡面的文字艱澀拗口，完全不是小二生能理解的內容，讓他不禁質疑，「背誦這個是要訓練怎麼樣的能力？」

一名爸爸在PTT上發文表示，就讀國小二年級的兒子因沒有背完《弟子規》，而被老婆痛罵一頓，連帶他也被怪罪沒把兒子教好。看見兒子含淚苦背的模樣，原PO便安慰兒子，「背書要有方法，要了解內容再背，才能背得熟又快」，並決定教兒子如何背書。

不料，他一打開《弟子規》卻發現，裡面的內容相當生澀，連字詞都有些拗口，讓他不免懷疑，「可能很多成年人都看不懂文字的辭意，國小二年級這個階段，背誦這個是要訓練怎麼樣的能力？」，他還提到，若兒子沒有背熟，下課還要在講台前面罰站背書，讓他更加不能理解現在的國小教育型態。

許多網友也不能理解為什麼國小要硬背古文，「有一定的人生經驗才能體會，小孩背真的沒用」、「小二生還有很多生字不會寫，更何況背這個」、「不懂內容的東西背了也是垃圾」、「不如拿去背英文」；但也有網友認為背誦對小孩有幫助，「長大再背就練不出語感了」、「邊背書邊認識字，可以讓識字量變多」、「背誦意義就是讓小孩發音和認字」。