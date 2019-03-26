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科普列車4月底啟航 探索生活開心玩科學

2019-03-26 15:08中央社 台北26日電

廣受歡迎，志在培養小小科學家的科普列車今年邁入第3年，即將在4月29日啟航。此外，科技部每年春季的舉辦科普講座也開跑，甚至邀請鑑識科學專家談平時所喝的酒純不純。

突破百萬訂閱的youtuber理科太太靠著做科普影片爆紅。科學其實無所不在，為增進社會大眾對科學有更深入的瞭解，科技部結合各地學研機構辦理的「大眾科學教育科普講座」，北區的展望系列演講、南區的閱讀科學大師等都舉辦超過十年，熱門主題常常一位難求。

科技部臉書PO出春季講座場次，主題包括「時空扭曲100年」、「輕鬆快樂探索化學」、「3D影像醫學及手術」、「從上帝的手指到宇宙長城-星系團和宇宙的大尺度結構」、「你喝的威士忌是真的嗎」等。

南區講座計畫主持人、成功大學教授李旺龍受訪表示，鑑識科學除了用在刑事案件，其實也可用來測試所喝的酒到底純不純，只是成本較高；此外，像青花瓷表面凸起的釉其實跟結晶有關，希望透過與生活相關的現象來探討科學。

此外，今年邁入第三年的科普列車即將在4月29日啟航，李旺龍說，延續去年納入離島學校，今年希望國境之北的東引國小、澎湖最西邊的西嶼國小也能加入，讓大家坐火車玩科學，最重要的是激發小朋友對科學的興趣，而不只是教室裡的科學教育。

科普列車每一停靠站由各縣市全民科學週科普活動計畫執行團隊，在車站舉辦各種科學實驗和表演，並接待當地約200名學童、家長，開心玩科學，上火車後繼續玩到下一站，體驗不一樣的科學實驗。

科技部手術

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