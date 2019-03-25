台大生發起「校內餐廳禁播中天新聞」 逾3600名同學表態支持

2019-03-25 21:46 聯合新聞網 綜合報導



台大生發起「校內餐廳禁播中天新聞」的票選活動，目前已有超過3600名學生投下支持票。圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook

本月22日，一名台灣大學的學生代表在臉書社團發起投票活動，以「要求台大校園內的各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生們的意見，也不排除根據投票結果，發起正式的校園公投。根據統計，目前已有逾3600名學生投下支持票。

近日，一名台灣大學的學生代表在臉書社團《NTU台大學生交流板》發起票選活動，以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為主旨，詢問社團內學生的意見。票選活動發起後，至今已經累積了超過3600張的同意票。

該學生指控，中天新聞台長期製播偏頗性的新聞報導，已嚴重逾越媒體應有的角色，為了表達「期待擁有優質媒體」的訴求，因而發起了「校內拒播中天新聞」的投票活動。而根據台大學生會所制訂的規定，學生公投的連署門檻為學生數的3%，也就是說，該投票若超過1000人贊同，且經評估後認為可行者，不排除將可發起校內公投。

根據《蘋果日報》報導，台大學生會長吳奕柔也對此做出回應，她表示能夠理解同學對於假新聞及違反新聞倫理的憤怒，但單方面的禁播，很可能成為變相的箝制言論，為了保障校園內的言論自由，目前已和校內餐廳達成共識，由學生自由決定要收看的頻道。而若同學堅持發起校內公投，學生會也會尊重。