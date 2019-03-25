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原民生休退學率竄升 原民會：當兵去了

2019-03-25 15:57台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

原民生休退學率是一般生的兩倍？民進黨立委黃國書25日在立法院質詢時表示，根據統計，原民生休退學率居高不下，接近一般生的兩倍，懷疑是經濟困難導致，大學中設立的原民生資源中心是否有發揮原本的效果也引人懷疑，但原民會回應表示，休退學率高的原因，是學生都跑去念軍校了。

黃國書指出，大專院校的原民生休退學率逐年攀升，最近一筆資料甚至顯示幾乎是一般生的兩倍，但這些原民生素質並不差，成績甚至還不錯，他認為應該是經濟上出現困境，才導致學生選擇休退學。本應要提供協助的原民生資源中心，卻沒發揮出應有的功能，明明政府都有給中心充足預算，希望教育部及原民會給個交代。

原民會回應道，原民生的休退學率攀升不能單從數據來看，也不能只用經濟來解釋。就原民會了解，在這些休退學的原民生中，有許多人轉讀軍校，而其他人就像一般生一樣，因為志向、職涯規劃等問題而選擇休、退學，經濟問題應不像黃國書講得嚴重，但詳細情形原民會將再去了解。

教育部次長劉孟奇表示，原民生資源中心的資源確實相當充足，也舉辦諸多活動並發表成果，但在休退學問題上為何沒發揮效果，他認為應是規制問題。因為資源中心是隸屬於各學校的學務處下，中心主任也是學務處主任兼任，但學生的休退學處理是由教務處負責，在教務、學務過度二分的狀況下，導致中心難有成效，之後會討論是否將資源中心改歸教務處負責，以解決問題。

【更多精采內容，詳見

經濟黃國書教育部

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