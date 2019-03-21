1人顧4000學童 營養師將增補人力

2019-03-21 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



教育部預計5月提出營養午餐專法草案，教育部長潘文忠今天表示，草案重點之一為增加營養師人力，過去規定40班學校可聘一名營養師，未來可考量用班級規模以外的方式為計算基準。午餐也盡量以國產在地新鮮食材為主，並隨時抽查團膳。

立院教委會上午審查「家庭教育法」等部分條文修正草案。教育部長潘文忠（左）受訪時表示，各學校交流時，應該秉持平等互惠的原則，尤其是在一些場合形式上，不能有損國格等措施。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

立法院教育及文化委員會今審查立委提出的學校午餐促進條例草案、學校營養午餐法草案。立委林奕華說，日韓分別在1954年及1981年創立學校給食法，台灣現在還沒專法；全國國中小學童約180萬名，全國學校營養師僅430人，等於一名營養師照顧4000名學童，人力不足。立委黃國書說，學校營養師是正式員額或約聘僱，也應納入草案討論，否則恐出現同工不同酬現象。立委蘇巧慧表示，很多學校不但沒有營養師，各縣市午餐秘書流動率高達30%至60%。

營養午餐城鄉差距也是一大問題。立委蔡培慧說，南投縣仁愛鄉營養午餐提供的蛋白質是洋蔥炒蛋，台北市大安區則有橙汁排骨、炸物雙拼、壽喜燒肉、美式炸雞。營養午餐應法制化，包括協助分級定價，資源由中央補足。

教育部長潘文忠也表示，5月將提出營養午餐專法草案，現跟地方政府及學校交換意見。全國中小學40班以上且自設廚房的學校，營養師應配置員額406人，現任430人，但有些小型學校完全沒有營養師，未來草案會著重增加營養師的人力。

教委會今也審理家庭教育法部分條文修正草案。立委柯志恩說，兒虐案件層出不窮，衛福部統計同居人為施虐者的比率2017年為3%，2018年前三季為3%，但學者分析指同居人施虐比率占12.4%，政府顯然低估，親職教育也無法涉及同居人。

柯志恩說，家庭教育經費每年僅約2億元，占教育部總經費0.1%，每人分得9元，連茶葉蛋都買不起，質疑政府重視家庭教育的決心。尤其部分縣市家庭教育諮詢專線沒有夜間服務，夜間是人心最脆弱時間，但太陽一下山專線就停止，難協助真正需要幫助的人。

潘文忠表示，家庭教育的推動架構跟方向要調整，很多家庭教育中心工作時間確實沒有聚焦，之前有補充人力，未來在經費上也要給予協助。