老闆、人資如何看新鮮人？熱忱抗壓性勝知識技能 實習經驗添優勢

2019-03-21 09:58 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖／遠見提供 分享 facebook

2018年下半年起，國際情勢開始不穩，不管是英國脫歐、中美貿易戰、蘋果新機銷售失利，各種負面利空消息，都讓各家企業預計2019年將會是戰戰兢兢的辛苦年。這也讓許多學生不禁擔心，當自己2019年中畢業時，企業主還會想要聘用新鮮人嗎？面試時，老闆或人資又會觀察哪些面向？

對於這些疑問，《遠見》特別針對國內1675家上市櫃公司進行調查，回覆率超過三成，深度追蹤企業主的徵才意願與選才想法。

工程類需求最高，觀光休閒職缺減少

當各家企業被問及，是否曾在最近三年雇用大學學歷的社會新鮮人（畢業三年內）時，有87.8％的企業表示有，比例較去年的87.5％微幅增加，顯示企業近年持續有在徵人。

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而企業最需要哪一個領域的新鮮人？答案完全不意外，是「工程相關」，比例高達77.3％，比去年的73.7％增加了3.6個百分點，反映出在高科技領軍以及政府5+2產業的促動下，機械、資訊、電子、環境、材料、土木等工程領域人才，需求一直非常高。

其次是商管相關科系的67.6％，但相比去年71％，下滑了3.4個百分點。可見在國際經濟情勢迷霧罩頂之下，企業經營確實受到部分影響。

值得注意的是，去年排名第五的觀光休閒相關科系，今年下滑到第六名，被法政相關科系追過。觀光休閒產業降低雇用新人，反映出2018年台灣觀光產業營收大衰退的景況。

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重視抗壓性，主動積極才能展現熱忱

至於雇主不願雇用社會新鮮人的原因，首先是「業務上沒有需求」，占比為76.2％，相比去年的79.1％，少了2.9個百分點，顯示企業主在過去一年間聘雇新人的需求確有增加。

需要提醒的是，去年不願雇用新鮮人理由排名第四的「抗壓性低」，今年大幅跳升至第二名，比例從7.0％驟升至19.0％。

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這也反映在近年常見的雇主抱怨，例如感慨年輕世代只安於生活小確幸、不夠有鬥志、缺乏抗壓性，面對工作困難，常常稍微努力一下後，發現無法立刻解決，就兩手一攤放棄。

政治大學企管系特聘教授別蓮蒂分析，台灣年輕世代面對學歷通膨與經濟停滯，陷入「低薪窮忙」困境，職場無法得到成就感的年輕世代於是把人生目標從工作轉移到下班後生活。

他們還是認命工作、努力賺錢，但成就感的來源，卻不是工作本身，而是工作完成後變成金錢，用來支付下班後讓自己快樂的娛樂花費。

別蓮蒂表示，對職涯觀念企圖心的轉變，也是台灣跨世代之間對人生目標的最大落差之一。

而雇主的無奈，則反映在「雇用社會新鮮人時，最重視的特質」此一問題上。調查發現，高達68.9％的雇主，最看重社會新鮮人是否具有「主動積極、有企圖心」這項特質，希望年輕一代能展現出對工作的熱忱；也帶動「正面思考的人格特質」，從去年的第九名前進一名到第八名，雇主無不希望年輕世代能更樂觀面對工作挫折，展現達成職場成就感的企圖心。

因此，傳統印象中家長或老師認為很重要的「專業知識與技能」，反而落居第六，輸給「主動積極的態度及企圖心」「學習力與適應變化的彈性」「責任感與自我管理能力」「溝通表達能力」及「抗壓性與情緒管理能力」，名列前五名的個人態度與人格特質。

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台北科技大學校長王錫福表示，未來職場隨著科技進展，個人專業可能會過時，產業的跨領域化，更不是一項專業就能應付；這時，具備國際資訊的交流能力與團隊合作的良好態度，以及想要持續精進的欲望，才是最重要的職場競爭力。

擁證照不如實習經驗，就職大加分

這種職場「態度＞專業」的想法，也改變了過往雇主對於大學培養學生的能力認定。

當進一步詢問企業主「雇用大學學歷社會新鮮人時，除了就讀的專業科系外，還有哪些條件較具加分作用？」結果最多人選擇的是「企業實習經驗」，高達57.3％，相比去年還位在第四名（38％），看重程度大幅成長。

而去年排名第一的「專業證照」，則落居第二，從去年的57.7％下滑到今年的54.2％，反映雇主對於社會新鮮人能有職場歷練、提升抗壓性，勝過對專業能力的期待。

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當抗壓力高、有企圖心、能適應變化、具實習經驗等條件，晉升為企業主最看重的社會新鮮人能力特質，而不再囿於專業，也讓企業主評估職場新人的條件，脫離傳統的名校「光環效應」。

調查也詢問「哪一種體系畢業的大學生，具備最多以上加分條件？」結果有高達48.2％的企業主認為學校排名並非評斷一位社會新鮮人好不好用的依據，重點「以個人表現為主，與學校體系無關」。

技職體系「好用」，漸成為雇主首選

當實習經驗愈來愈被看重，也同步拉抬技職體系畢業生的受重視程度，上述問題排名第二的正是「技職體系大學」畢業生。

而且偏好雇用技職體系學生的企業主，更在今年達到新高。去年認為技職體系學生比較好用的企業主為19.7％；認為大學體系學生比較好用的企業主為14.0％，兩者相差5.7個百分點。但今年覺得技職體系學生好用的比例，跳升到23.8％，遠遠超過「大學體系畢業生」的12.8％，落差達到11個分點，完全顛覆台灣社會「大學勝於技職」的舊有印象。

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透過今年的調查，可發現企業主眼中的「學用落差」，可能不只是「學校教的太理論，無法立即用在職場」，還包含了「學校教育沒有讓學生理解工作倫理與價值」，當學生從備受家長與老師保護的校園走進職場，震撼之下發現「怎麼和我過去經歷的都不一樣」，挫折之餘只想逃避，才是雇主眼中最嚴重的「學用落差」。

調查說明

執行單位：遠見研究調查

調查方式：電話邀請上市櫃企業代表，自填網路問卷

調查對象：1675家上市櫃企業

樣本規模：完訪517份，回覆率30.9％

調查時間：2018年11月30日至2018年12月28日

（作者／謝明彧 攝影／陳之俊 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）