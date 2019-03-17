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兒童交友好煩惱 兒盟：寄望師長

2019-03-17 18:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

（左起）溫美玉、陳同學、游同學與兒福聯盟執行長白麗芳呼籲老師及家長，協助小孩解決...
（左起）溫美玉、陳同學、游同學與兒福聯盟執行長白麗芳呼籲老師及家長，協助小孩解決交友困擾問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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小孩子的交友狀況，除了團體上的互動，家長的教養也很重要。兒福聯盟於17日發表最新調查，報告指出，有6成5的小朋友表示有交友煩惱，人緣越好的孩子越來越快樂。兒福聯盟執行長白麗芳表示，希望父母與師長在孩子成長過程協助輔導孩子問題，讓他們有快樂童年。

讓孩子「覺知」

白麗芳說，兒福經常在開學時收到很多孩子打來詢問交友方面的困擾，問題多為跟朋友吵架後不知道怎麼辦，在後續的處理溝通上會有困難，而且許多小孩常因為怕被家長或老師責罵，沒有跟他們反應自己的交友困擾，導致小孩在從人際關係上產生許多壓力，是值得注意的問題。

國立台南大學附設實驗國民小學教師溫美玉表示，小孩子如果在交友上碰到問題，希望父母與老師可以不用責罵的方式應對，而是帶著孩子發現自己可能在某些方面有問題，讓孩子「覺知」到自己是怎麼樣的人後，再讓他們試著自己去面對問題。

溫美玉也提到，除了孩子本身，父母在家也要培養孩子規律的作息以及良好的生活習慣，讓孩子在與他人互動時，比較不會有被排擠的問題。

透過幫助讓孩子主動

現場請來了兩位五年級同學分享她們交友經驗。游同學說，她看到在班上會被排擠的同學常常都會對人生氣，有時候找他玩，他也不理會同學。她希望這些被孤立的同學可以敞開心胸，多跟同學互動，了解彼此的個性後，比較容易跟他人交朋友。

另外一位陳同學表示，三年級的時候因為剛分班，當時對同學還不熟悉，因此很害怕交不到朋友，於是她回家跟媽媽反應，媽媽則希望她可以主動跟同學說話，最後她也鼓起勇氣，主動跟同學問好或打招呼，因此交到很多好朋友。

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溫美玉
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