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機器人競賽輸贏其次 台灣學子體會競合奧妙

2019-03-17 18:08中央社 洛杉磯16日專電

台北市立南港高工（圖）團隊在洛杉磯參加國際機器人競賽，集結模具科、電子科、重機科...
台北市立南港高工（圖）團隊在洛杉磯參加國際機器人競賽，集結模具科、電子科、重機科與機械科等領域學生，展現台灣技職活力。中央社
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國際機器人競賽在美國、澳洲等地展開區域賽，台灣今年派出20支隊伍創下歷年之最。年輕學子跨海比賽，廣交各國好友，輸贏變成其次，體會到「競合」這個理念的珍貴。

國際非營利青少年組織For Inspiration andRecognition of Science and Technology（FIRST）主辦的國際機器人競賽，每年超過3850支美國與世界各國的隊伍參賽。

繼9日桃園市內壢高中學生在加州聖地牙哥的區域賽拿下「新秀全明星獎」，取得4月進軍總決賽的外卡資格後，今天在洛杉磯郡瓦倫西亞高中（ValenciaHigh School）的「洛杉磯北區」預賽，也有2支台灣團隊跨越半個地球來比賽。

北市立南港高工首次參賽，集結了模具科、電子科、重機科、機械科等領域學生，在鬧哄哄的高中體育館內，向各國的團隊展現台灣技職體系的活力。

南港高工的機器人金屬結構上，掛著來自松山慈惠堂的平安符，學生們不但帶著瑤池金母的祝福來到美國，地方信仰中心慈惠堂也贊助他們旅費。

比賽過程中難題一直來，參賽的學生隨時要應付。機器人一度翻倒，動彈不得，結果負責操控的學生臨機應變，使用特殊的強力手臂，用力一彈機身扶正，獲得全場掌聲。

南港高工電子科教師支裕文表示，參加這個比賽，同學們學到的東西，遠比製造機器人更多。

支裕文說：「大會對團隊的評比，就像是經營公司的縮影，團隊一開始需要的資金，由同學們向贊助商募款，之後進入研發設計，接著在學校的工廠裡製造機器人、在比賽現場行銷產品，向具有競爭關係的團隊尋求合作。」

此外，企業還要有社會責任，台北市立松山高中團隊之前曾赴台東縣的排灣族部落服務社區，在偏鄉分享機器人課程。

會場的另一頭，台灣黑熊的白色勝利V字掛在學生胸前，他們是來自台北市私立復興實驗高中的團隊。學生以布農族語TUMAZ（台灣黑熊）為隊名，用「沒有界線的夥伴關係」為理念組隊。

訪問過程中，其他隊伍的學生來借螺帽，學生們大方相助。復興實中隊長周韋伶說，大會的核心理念「競合」（Co-Opertition，也稱合作性競爭）代表合作（cooperation）與競爭（competition）的一體兩面，這裡每個人都抱著開放的態度，互相幫忙。

復興實中去年創隊，就在美國匹茲堡的區域賽拿下「新秀全明星獎」，晉級總決賽。

第2次參賽的周子翔表示，上次參賽印象最深刻的是，雖然各隊是在競爭，但美國學生不會只想著贏，也不會因此有所保留，各隊到了現場，就是互相拜訪維修站，互相分享機械結構，這是很棒的精神。

大會評審Jeff與Nick向中央社記者解釋：「這項賽事要求團隊合作（Teamwork），不只在團隊內部，更包括團隊與團隊之間的合作。」比賽除了場上隊員操控機器人執行任務外，評審也會訪問維修站，提出問題當場考隊員。

今年的FIRST國際機器人競賽有20支台灣隊伍參賽，創下史上新高，幕後推手是科技部中部科學工業園區管理局。這20支隊伍也肩負友誼任務，廣邀各隊在2020年到台中市，參加首次在台灣舉行的國際區域賽。

台灣黑熊北市洛杉磯
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