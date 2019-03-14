親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三語的未來小學
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

不適任教師無法解聘 人本：門檻應降回2分之1

2019-03-14 14:16聯合晚報 記者洪安怡╱台北報導

立委李麗芬（左起）、人本教育基金會執行長馮喬蘭、辦公室主任李慧貞及受害家長等，希...
立委李麗芬（左起）、人本教育基金會執行長馮喬蘭、辦公室主任李慧貞及受害家長等，希望透過處理體制，解聘嚴重傷害學生的老師。 記者曾學仁／攝影
分享
新竹某國小日前發生特教班學生遭體罰事件，人本教育基金會今指出，該案中每天打罵、甚至不准特教生吃午餐的不適任教師，竟因未達教評會三分之二同意門檻而無法解聘，受害學生父親也泣訴教師誘發學生情緒侵犯助理員、設局取證給精神科醫師。教師法修法在即，人本呼籲教評會解聘教師門檻應降回二分之一，以淘汰不適任教師。

人本教育基金會今日偕同受害者父親舉行記者會。人本指出，今年1月底接到新竹某國小家長申訴，花了10天將手機放在學生書包內進行蒐證，結果沒聽到任何教學內容，只聽到老師打罵，威脅小孩聲音，校方卻只解聘王姓教保員，兩名特教老師只須輔導，後來新竹市教育處表示已退回將曾姓教師納入輔導期的決議，但仍未解雇教師。

人本指出，去年台中某國中也曾發生學生遭教師性騷擾、體罰，該學生的家長指出，自己小孩每天有三節課被要求在教官室跪著罰寫，教師經被社會局認定有身心虐待，依兒少法開罰並公告姓名，校方最後卻沒有解聘，僅以記一大過處分，因為教評會只要有三分之一委員反對，就可以推翻多數人的決定。

立委李麗芬建議，教評會前也許能有層級在主管機關第三公正單位介入，立委張廖萬堅表示，此次教師法草案中第9條就有增列，當教評會處理解聘停聘時，學校應另行增聘校外學者專家擔任委員。他強調，只有處理不適任教師才有外加浮動名額，讓教評會中的教師比例降至二分之一，有第三方公正人士來處理，才能讓受害家長和老師站在比較對等的狀況。

性騷擾不適任教師虐童
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

「地球發燒，大人卻無動於衷」 14位特教生靜坐籲環保

2019-03-14 00:03

特教生遭師體罰 受害者父親哽咽「教師設局反蒐證」

2019-03-14 11:30

年輕學者養成計畫 入選者點出兩憂慮

2019-03-14 00:09

走出教室 七校響應瑞典少女環保行動

2019-03-13 23:39

偏遠學生就學難 立委要教部查訪

2019-03-13 18:39

維護特教生權益 擬修法培訓教師

2019-03-13 18:38

黃國昌批台大隱匿教授違法兼職名單 台大回應了

2019-03-13 18:21

教長終於接地氣！澄清不取消寒暑假貼文11萬人點擊

2019-03-13 16:44

全教總：國民黨團力挺五一國定假日、回復補償金

2019-03-13 16:43

6都準公幼將上路 家長心慌怕搶不到學校

2019-03-13 14:22

中小學、幼兒園監視影片 保留14天

2019-03-13 14:19

音樂老師上課頻「唱」政治 校方：送考核建議大過

2019-03-13 12:50

教團批韓國瑜行政減量跳票 教育局：暫停學校評鑑2年

2019-03-13 12:07

影／幼兒園虐童頻傳 國教署擬監視系統至少保留14天

2019-03-13 11:16

教師法限期升等引不滿 教長：持續了解如何配套

2019-03-13 09:59

限期升等納資遣要件 私校師憂

2019-03-12 23:45

高中以下學生都要學習新興科技 專家認為還有這些困難

2019-03-12 18:28

私校教師苦 得罪高層難升等 淪「萬年助理教授」

2019-03-12 18:20

教部推校園數位建設 國中小網路光纖化已達54.46％

2019-03-12 18:03

限期升等惹議 教部：會給非常緊縮的定義

2019-03-12 14:05

教師法修法 未限期升等可資遣 私校教師恐慌

2019-03-12 14:05

私校師憂教師法修法變災難 家長團體這麼看

2019-03-12 10:17

私校教師憂資遣要件濫用 教部：會給非常緊縮的定義

2019-03-12 10:15

未限期升等老師可合法資遣 私大教授嘆：比勞工還不如

2019-03-12 10:01

首次教師評鑑校長…負面評價多

2019-03-11 23:38

大學產學合作收入要課稅 立委憂扼殺產學發展

2019-03-11 13:19

夜店鬥毆警局長下台 立委問教部：學校霸凌也換校長？

2019-03-11 11:56

防假留學真打工 立委批：教育部只等出事才不准招生

2019-03-11 11:53

本土劇一哥陳昭榮念電機悟出商業經 轉戰電商開啟第二人生

2019-03-11 09:33

校園三層防空汙 教室將裝淨化系統

2019-03-10 23:26

文資鑑定 讓老校舍「動彈不得」

2019-03-10 23:26

文大火災後 全台大學還有214棟無照校舍

2019-03-10 23:26

新課綱高中體育班課程 增訂不同類型高中版本

2019-03-10 22:23

授課數完全科科等值！高職實習分組教師每周減兩節

2019-03-10 22:20

國三生注意 國中會考3月14日至16日報名

2019-03-10 18:42

豐原高中二年級高屏教學 76人上吐下拉病因待查

2019-03-10 15:35

遇考試比賽就焦慮 專家教你克服絕招

2019-03-10 09:01

台大徵才博覽會／台積電董座：合作精神是教育弱項

2019-03-09 23:58

台大徵才博覽會／中信金控歡迎AI新人類

2019-03-09 23:58
看更多

熱門文章

學測37級分讓她超崩潰 4年後她連中8個頂尖研究所

2019-03-13 19:46

虎高學生學測71級分多益910分 錄取香港科技大學工學院

2019-03-13 16:24

黃國昌批台大隱匿教授違法兼職名單 台大回應了

2019-03-13 18:21

成大校長：學與用一體兩面 讀大學要打破對價關係

2019-03-14 08:59

教長終於接地氣！澄清不取消寒暑假貼文11萬人點擊

2019-03-13 16:44

「地球發燒，大人卻無動於衷」 14位特教生靜坐籲環保

2019-03-14 00:03

特教生遭師體罰 受害者父親哽咽「教師設局反蒐證」

2019-03-14 11:30

年輕學者養成計畫 入選者點出兩憂慮

2019-03-14 00:09

影／全國角力賽常勝軍徐睿宏 求學坎坷勵志故事感人

2019-03-13 17:33

台北私立新民小學不只雙語、雙導師 請假還能上網補課

2019-03-13 21:03

全教總：國民黨團力挺五一國定假日、回復補償金

2019-03-13 16:43

交大、故宮這堂線上課 200個名額秒殺

2019-03-14 11:11

礁溪國中排球隊摘下全國總冠軍 家長憂人才留不住

2019-03-13 18:47

「粉紅鋼鐵喵」書車進校 基隆明德國中學生快樂看書

2019-03-13 17:06

維護特教生權益 擬修法培訓教師

2019-03-13 18:38

走出教室 七校響應瑞典少女環保行動

2019-03-13 23:39

台中豐原高中畢旅學生上吐下瀉 4人檢出諾羅病毒

2019-03-14 12:21

紐時賞析／全球出名指揮家之一 指揮大師巴倫波被指霸凌

2019-03-14 08:38

小六英語難不難？台北街頭實測的結果是...

2019-03-13 17:29

偏遠學生就學難 立委要教部查訪

2019-03-13 18:39

紐時賞析／惡老闆會是好的領導者嗎？

2019-03-14 09:50

中興學童掌中戲精采 200幼兒看呆了

2019-03-14 00:08

黃國昌爆台大教授違法兼職 台大：無隱匿相關情事

2019-03-13 20:01

不適任教師淘汰不掉？ 教團：盼能建立處理體制

2019-03-14 11:37

高中職生活創意 二信5學生「爆炸卡」奪冠

2019-03-14 00:03

教師法修法受關注 教長臉書澄清文觸及率高

2019-03-13 22:59

突破MRAM技術瓶頸 清大團隊成果全球首創

2019-03-14 14:31

培育學子科技素養 高市6自造教育及科技中心揭牌

2019-03-13 23:40

基隆二信小王子英語卡片 立體書概念創意賽奪冠

2019-03-13 15:37

優久大學聯盟12校拚招生 邀網紅共譜饒舌歌

2019-03-13 17:35

不適任教師無法解聘 人本：門檻應降回2分之1

2019-03-14 14:16

雲科大未來學院 實現學子跨領域適性發揮

2019-03-13 20:22

台灣大啟動數位苗圃計劃 助萬名學子線上圓夢飛向國際

2019-03-14 13:57

電商躍升兆元產業 城市科大攜手業者育人才

2019-03-14 14:21

休學後再出發 弘光科大學生奪統一烘焙大獎

2019-03-13 20:23

聰明種洋菇 美和科大學生研發獲獎

2019-03-14 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top