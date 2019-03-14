不適任教師無法解聘 人本：門檻應降回2分之1

2019-03-14 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪安怡 ╱台北報導



立委李麗芬（左起）、人本教育基金會執行長馮喬蘭、辦公室主任李慧貞及受害家長等，希望透過處理體制，解聘嚴重傷害學生的老師。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 新竹某國小日前發生特教班學生遭體罰事件，人本教育基金會今指出，該案中每天打罵、甚至不准特教生吃午餐的不適任教師，竟因未達教評會三分之二同意門檻而無法解聘，受害學生父親也泣訴教師誘發學生情緒侵犯助理員、設局取證給精神科醫師。教師法修法在即，人本呼籲教評會解聘教師門檻應降回二分之一，以淘汰不適任教師。

人本教育基金會今日偕同受害者父親舉行記者會。人本指出，今年1月底接到新竹某國小家長申訴，花了10天將手機放在學生書包內進行蒐證，結果沒聽到任何教學內容，只聽到老師打罵，威脅小孩聲音，校方卻只解聘王姓教保員，兩名特教老師只須輔導，後來新竹市教育處表示已退回將曾姓教師納入輔導期的決議，但仍未解雇教師。

人本指出，去年台中某國中也曾發生學生遭教師性騷擾、體罰，該學生的家長指出，自己小孩每天有三節課被要求在教官室跪著罰寫，教師經被社會局認定有身心虐待，依兒少法開罰並公告姓名，校方最後卻沒有解聘，僅以記一大過處分，因為教評會只要有三分之一委員反對，就可以推翻多數人的決定。

立委李麗芬建議，教評會前也許能有層級在主管機關第三公正單位介入，立委張廖萬堅表示，此次教師法草案中第9條就有增列，當教評會處理解聘停聘時，學校應另行增聘校外學者專家擔任委員。他強調，只有處理不適任教師才有外加浮動名額，讓教評會中的教師比例降至二分之一，有第三方公正人士來處理，才能讓受害家長和老師站在比較對等的狀況。