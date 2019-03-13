維護特教生權益 擬修法培訓教師

2019-03-13 18:38 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



立委張廖萬堅等人認為，目前全台把特殊生安插在普通班的數量已超過1000多班，教師的相關能力培訓有其急迫性。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

為推廣融合教育，各學校都開始實施把特殊生安插在普通班一同上課的方式，但隨之而來的是教師無能力教導特教生的問題，民進黨立委張廖萬堅等人13日提案，希望增訂特教法第28條之1，加強各學校老師對於特教生教育的相關培訓進修，但教育部考量此提案與特教法第15條有所重複，建議再行研議，

在13日的立法院會中，教育部長潘文忠針對「強化學生就學安心體系」進行報告，但報告著重在兒虐事件的預防。

張廖萬堅等16位立委表示，特教生權益也是需要關注的部分，而特教生最需要的就是有專業能力的教師，但台灣各學校的相關人力明顯不足，希望能增訂特教法第28條之1，加強各學校的普通班教師、特教師等人員的培訓進修，保障特教生權益。

潘文忠對此回應，此提案的精神他非常支持，但由於特教法第15條中，對於教師培訓已有類似描述，希望能將此提案併入第15條的修法草案中，與之後教育部在辦理特教法全條文修正案時一同研議。

但張廖萬堅表示，隨著融合教育的實施，目前全台把特殊生安插在普通班的數量已超過1000多班，且法定特教生共有13類，教師不只無相關知識，也沒有專業能力能應付，因此修法有其急迫性，希望教育部再考慮。

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