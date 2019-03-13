6都準公幼將上路 家長心慌怕搶不到學校

針對行政院準公共化托育不明情況，立委李彥秀（左）、台北市議員張斯綱（中）上午舉行記者會，要求行政院與台北市政府盡速擬定準公共化托育政策相關細節。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

由於國內各縣市公幼普遍不足，大部分幼童無法進入公幼體系就讀。行政院雖打算準公共化幼兒園8月擴大到六都，但究竟有哪些私幼要加入準公共化，連家長、業者都不清楚，造成很多家長搶著登記私幼，擔心將來搶不到學校，「我們媽媽真的非常徬徨無助」。

民進黨立委張廖萬堅表示，每所幼兒園的規模、成本都不一樣，絕不是「薄利多銷」。以目前台中市幼兒園現況，58%都是121人以上幼兒園，業者認為限制收費標準缺乏彈性，不想加入準公共化。

國民黨立委李彥秀、台北市議員張斯綱今舉行記者會。張斯綱指出，根北市府數據，從2014至2018年，公幼容納人數從1.7萬人增到1.9萬人，但北市幼兒園公私比為4比6，距市長柯文哲宣示的7比3仍有距離。雖然北市教育局表示今年公幼將增額，但也只增加492人，在僧多粥少的情形下，家長只能寄望準公共化托育政策，不過目前在台北市數量是0。

李彥秀說，現在台北市的私幼，不需要加準公共化就足夠了，那到底有多少名額可以加入準公共幼兒園，家長滿腦子問號。

一名家長表示，準公共化幼兒園預計8月上路，但她問了住家附近的私幼，都說對準公共化政策不清楚，教育局也沒辦法給明確的回答，一問三不知，導致很多媽媽現在非常徬徨無助，就怕現在不登記私幼，之後在找就更難找到學校。

台中私幼業者表示，教育部準公共化政策，是依人數分級，121人以上每月最高收8000元；61至120人最高收9000元；60人以下最高收1萬元； 但家長每月負擔不超過4500元，這樣的收費標準及補助缺乏彈性，讓私幼沒有意願加入。