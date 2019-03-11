「AI與商管學群分析暨中信金融管理學院招生說明會」廣招國際智慧金融家

2019-03-11 16:57 文／ 中信金融管理學院



108學測個人申請即將在3月20日至21日開始報名，高三學子們面臨就讀科系的選擇，以「公益為先、助弱扶優」為辦學理念的中信金融管理學院(以下簡稱中金院)，為協助更多有志從事金融領域相關工作、成為國際金融家的學子們了解更多金融學習內容，將於本月16日及17日分別於台北、台中及台南三地舉辦「AI與商管學群分析暨中信金融管理學院招生說明會」。中金院除既有財務金融學系、財經法律學系、企業管理學系、金融管理學院學士班（不分系），今年更增設「人工智慧學系」，全力投入數據領域研究與應用發展人才之培育，除基礎的專業金融知識外，同時還強調運用科技金融元素之技能培訓，要讓學生成為新時代最搶手π型化國際金融人才。

往年招生說明會吸引家長及考生熱烈參與。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

「AI與商管學群分析暨中信金融管理學院招生說明會」將針對AI及商管學群科系及課程特色解說外，同時也將從產業分析層面切入，說明未來就業趨勢。說明會場次如下表

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此外，本月30日中金院將舉辦「108考生及家長校園參訪日」和「慢漫樂動 草地音樂節」，校園參訪活動包含學校介紹、獎助學金方案說明、系所課程簡介及校園導覽；「慢漫樂動 草地音樂節」，由中金院吉他社邀請成功大學、台南一中、家齊高中、台南高商、嘉義高中等學校音樂社團表演，另有MAFANA樂團與歌手許淨淳現場演唱。希望考生和家長前來瞭解中金院辦學理念、課程內容及校園環境之餘，能和親朋好友在悠閒的樂聲中渡過週末午後時光，現場可參與體驗獨木舟水上活動及高爾夫球教學，還有日本文化研究社及桌遊社提供的遊戲與大家同樂。活動詳情，請洽詢中金院招生中心06-2870223或至中信金融管理學院官方網站： https://www.ctbc.edu.tw/ 。

中信金融管理學院官方網站： www.ctbc.edu.tw

中信金融管理學院將於3月30日舉辦草地音樂節，歡迎大家前來享受週末悠閒的午後時光。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook