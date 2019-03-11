本土劇一哥陳昭榮念電機悟出商業經 轉戰電商開啟第二人生

2019-03-11 09:33 聯合新聞網 文章提供／遠見



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在新埔五年，我每年寒暑假都在打工，年級愈高，地點也愈來愈遠，從一開始學校旁邊的腳踏車店、淡水的餐廳，最後到東區的電玩店打工。

電玩店打工仔 偷學經營眉角

當時我只是想去打打雜賺點零花。柏青哥是有點賭博性質的小鋼珠電玩機台，能不能中大獎，機率是由主機設定。當老闆知道我是電機科畢業，馬上叫我從前場到後場，一起幫忙顧機器。

其中最重要的工作，就是幫忙調整機器的中獎機率參數。

每週我依老闆指示，調整機台參數高低，看今天要讓客人比較容易贏，還是店家多賺一點。

剛開始我照著做，時間一久漸漸覺得好奇，老闆為什麼週末、週間，甚至每天設定都不一樣？

邊調邊問，老闆告訴我，「你有看到今天進來的客人，表情是怎麼樣嗎？」他說，表情是人心最真實的表現，如果你看客人進來時自信又開心，時間又在月初，表示大家剛領薪水，口袋較飽滿。這時參數就要調到讓客人贏的機率下降，因為他們還有錢、也想玩，可趁機多賺一點。

但到了月中或者月底，客人的表情可能就黯淡了，這時就要讓中獎機率變高，讓客人開心，也會覺得這裡是福地，下個月就還會想來。如果你一心只想賺光客人的錢，很快你就沒有生意了。

我當時只是隨便聽聽，覺得這和電機根本無關，一點用處也沒有。

但後來才發現，老闆正在用他的經驗，告訴我「商圈經營」的訣竅。第一，必須理解客人的背景、他們的工作，什麼時候薪水會進來，什麼時候會出手，什麼時候想出手也沒辦法，這攸關你能賣什麼樣的東西給他們。

第二，必須觀察客人情緒，以什麼樣的心情走進店裡，希望得到什麼、又希望帶著什麼心情離開。理解顧客屬性，才有辦法設定留客的條件。

這個學習，引導我在十年前創業成立電視購物公司，到2017年進軍直播電商，成立「阿榮嚴選」賣海鮮，一年半後擁有超過3萬會員、業績衝破1億4000萬。

如果只是賣我的名氣，顧客應該只會給一次機會，但我選擇「平價優質的鯖魚」當做第一項商品，就是想到我過去的觀眾群。有什麼商品會讓婆婆媽媽們覺得不會太貴、願意嘗試、買回去又能給全家大小一起享用？就是好吃的食物，這是永遠都能讓客人開心的東西。

更重要的是，因為設定的商品目標客群很精準，我很快就因為鯖魚這項商品，獲得上萬名「掌握家裡採購大權的主婦」名單，也讓我創業有了最好的起點。

去年，我為了電商直播，投資數千萬打造最新的懸臂式攝影棚，可以360度捕捉主播的畫面。堅持要做懸臂式，就是來自電機的背景。

我不是做電機，但當年求學還是讓我認識許多人脈，也知道相關機械的發展。當我有需要時，知道怎麼接觸到最好的技術和應用。

如果不是當年的打工經驗，就不會興起我對商業管理的認識，那我可能一輩子都是演員，沒有第二種人生可能。但本土劇退潮流了、戲劇圈沒落了，我還能去哪裡？

即使沒有從事本科系的工作，但你所學的每項能力，都有機會成為架接另一個新領域的橋樑，這是我在新埔五年，給我最大的啟示。

被發掘拍電影 接本土劇才翻紅

電玩店打工，還開啟了我的演藝生涯。當年蔡明亮導演的團隊助理在等待拍攝空檔時，到店裡打發時間，常跑來和我聊天，想知道哪台比較會中大獎。我當然沒說，卻因此和他們變成朋友，有一天導演想找一個年輕素人的角色，他們就想到了我。

第一部片就和有才華的導演合作，很多人都認為，難怪我會成名。後來我常遇到對演藝圈懷抱夢想的學生，問我怎麼才能夠成為明星？希望我介紹他們進入經紀公司當練習生，有出道機會。

或許我現在看起來是成功的演員，但我剛出道時，接連三部作品的導演分別是蔡明亮、李安和瓊瑤！照理應該會馬上大紅才對，但並沒有，後來我的演藝路一直浮浮沉沉的。

直到有一天，我接到當時還是二線電視台的三立，問我要不要演本土連續劇，我還滿腹懷疑：「這不是在賣豬哥亮歌廳秀的電視台嗎？我要去這種地方拍片嗎？」

最後我接了，也紅了，成就了後來的陳昭榮。我反而想提醒，我真的非常幸運。但我在這圈子看過太多例子，始終紅不起來，等過了30歲才要重新開始。對男生來說，晚太多了。

什麼才是未來好工作的選擇？在我眼中，沒有一定答案，但我鼓勵學生，除了讀書，有機會也要去打工，儘量嘗試各種可能。因為年輕時的累積，不知道什麼時候，會發揮人生助攻的關鍵一腳。

（作者／謝明彧 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）