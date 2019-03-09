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台灣家長不要焦慮 母語學習比英文教學效果好

2019-03-09 15:25聯合新聞網 遠見提供

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在媽媽不是講母語的國家，英文究竟應該怎麼教？一直讓學生、家長、老師和政府很焦慮，這個焦慮在廣大的非洲和亞洲國家特別明顯，最近，《經濟學人》特別連續兩期報導了這些國家的焦慮，也引述了不少研究，探索在媽媽不講英語的國家，英語到底要怎麼教，效果才會好。

英文授課不是解決之道

將英語當作是學校裡的一個科目，或是用英文來授課，究竟有什麼不同？相信對大多的家長來說差別並不明顯。在台灣，絕大多數的時候，英文是作為一個科目的學習，至於授課語言，就是用英文來授課，在去年行政院提出的雙語國家政策中，擴大英文授課，就是其中一項作法。

用英文授課，能否讓孩子學好英文？看看其他國家的例子，應該可以獲得一些答案。

跟台灣一樣，在廣大的非英語母語國家，英文都是學生必學的科目。在不少國家，高等教育還把英文作為授課語言，在大學和研究所中，完全用英文上課。近年來，這個情況開始有所轉變，為加強孩子的英文競爭力，全英文教學開始往下延伸，從國小和幼稚園開始，推出英文教學的課程。

印度首都新德里市的Sarojini Nagar地區，近來，公立國小招生受到極大挑戰，因為當地興起不少私立學校，這些學校為了招生，紛紛打出以英文教學的口號，吸走原先會投入公立學校的家長，原因是，這些公立學校大多以母語教學，家長認為對孩子未來的發展，英語比母語更重要。

母語是文化載體，母語教學不僅對文化保存很重要，對學生知識的學習效果也很關鍵。放棄母語教育而選擇英文的印度父母認為，說英文可以大大增強學生競爭力，犧牲一點文化，換取孩子職場競爭力似乎是很合算的選擇。

問題是，事情並不如想像中美好。

在印度一項針對公立（用母語教學）和私立學校（用英文教學）學生學習成果的研究顯示，私立學校學生的平均學業表現較佳，不過，研究發現，用母語教學的學生學習數學的效果卻遠勝於私立的學生。

另一個針對非洲喀麥隆學生的研究則比較了用母語和用英語教學的學生學習成就，研究發現，用母語學習的學生三年內的學科學習成就，高於用英語學習的學生；更驚人的是，到了第五年，用母語學習的學生，連英文科目的表現都比英語教學的學生要好。

學者認為，在非洲、亞洲等非英語母語國家，由於缺乏足夠的師資，貿然實施英文教學，效果自然大打折扣。也有學者指出，關鍵問題在於，把英文當作一個科目，或是用英文當作授課的語言，是兩種不同的語言層次，在英語非母語國家，貿然用英文授課，對年幼的學童幫助不僅有限，「還會影響他們其他科目的學習。」

那麼，非英語系國家能否兼顧母語學習、學科學習和英語學習呢？《經濟學人》以巴基斯坦為例，巴基斯坦的教育當局近年來開始實施循序漸進的語言政策，幼童開始入學，先以母語教學（烏爾都語是巴基斯坦的國語），最後，孩子才開始學習英文，英文被當作一個科目。

揠苗助長適得其反

看完上面的例子，長期處於英文焦慮的家長或許可以放輕鬆一點。學好英文沒有捷徑，特別在非英語系國家，相對來說，打好基礎，先用母語（或國語）把英文當作一個科目學好，對台灣的環境來說，是比較實際的作法。

（作者／李國盛 攝影／陳應欽 本文出自2019.03.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

母語教學語言非洲印度競爭力
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