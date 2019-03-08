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虐童、猥褻、霸凌…嚴重者終身不可任教

2019-03-08 00:20聯合報 記者林河名馮靖惠／台北報導

行政院通過修正教師法，加強處理不適任教師的機制。圖為2017年全國校長協會及多個...
行政院通過修正教師法，加強處理不適任教師的機制。圖為2017年全國校長協會及多個家長團體發起連署，希望盡速修法，強化汰除不適任教師機制。圖／聯合報系資料照片
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為回應社會要求積極處理不適任教師，行政院昨天通過教師法修正草案，將函請立法院審議，草案將不適任教師依程度區分七種法律效果，包括狼師、虐童或霸凌等行為，最重終身不得聘任。

教評會處理相關案件常被批評「師師相護」，草案明定，未來教評會將增邀校外學者專家，使未兼行政或董事的教師人數少於委員總額二分之一。

教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全表示，修法後會讓教評會更具公信力，最大差別是教師代表從「不得少於」變成「少於」。以十三席委員的教評會為例，在審理一般案件時，教師是七席，其他代表是六席。修法後在審議不適任教師案時，教師代表維持七席，其他代表則增加兩席（共八席），以達到法規規範。

教師法於一九九五年制定公布後，雖經十三次修正，但歷次均僅針對急迫性或特定性議題進行部分條文修正。此次通盤檢討，重點在完善教師解聘、不續聘、停聘及資遣等處理機制，並配合強化教師申訴及救濟制度，以增進教師教學品質，維護學生受教權。

草案明定各主管機關應成立「教師專業審查會」，協助高中以下學校處理教學不力或不能勝任工作案件，使案件處理更公正，保障學生受教權及教師工作權。

針對不適任教師的處置，包括終身不得聘任、一年至四年不得聘任、不得在原服務學校任教、終局停聘、當然暫時停聘、暫時停聘及資遣等七種情形。

對於各種不適任行為（例如犯罪、性侵害、性騷擾、體罰、霸凌等），也各有不同處理機制的規定，也強化教師申訴及救濟制度。

另外，教師法修正草案將公立中小學教師於寒暑假期間的返校服務、進修、教學準備等活動，提升至法律位階。教育部表示，未來將和相關團體協商，訂出具體日數。

教育部資遣霸凌
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