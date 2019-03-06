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個人化適性學習 教育部布建教育雲大數據

2019-03-06 11:02聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育雲為整合全國性的教育平台系統與資源，支援全國中小學師生於課前、課中及課後的數位教學與學習。103年至今透過教育體系單一簽入服務機制，已整合全國性教育服務系統30多項，師生只要透過單一帳號就可串接各式服務使用，且徵集電子書、App等教育資源19萬多筆及35萬筆百科詞條，已達成服務全國3300所國中小學校，逾900萬人次使用。

教育部今天在國家教育研究院台北院區舉行教育雲大數據分析與應用研討暨分享交流會議，分享教育雲在大數據分析與應用的推動成果與經驗。

教育部表示，為朝個人化與適性化的服務發展，近年來教育雲開始布建大數據資料蒐集整合與分析環境，教育雲的學習平台系統已逐漸導入大數據分析技術，學生可透過學習分析的回饋資訊，瞭解自我學習狀況，搭配系統的推薦資源，進行個人化學習；教師也可掌握整體與個別學生的學習狀況進行輔導，進而發展適性化的學習服務。

此外，教育雲的各項資源服務系統也對資源使用紀錄進行分析，推薦符合個人需求的內容與服務，並了解系統與資源使用狀況，優化各項服務，達到個人化服務的雲端特色。

教育部指出，開發的應用案例有：「學習拍2.0」可透過教學活動中記錄的學習行為資訊分析，反應每位學生參與各活動的頻率高低，可供教師觀察學生在長期課程中的參與度、積極度變化趨勢，調整教學策略與方針，也可迅速鎖定參與度較低、或是學習狀態突然出現異常的學生，可有效介入輔導。

「FUN學王」提供教師在進行班級或跨班教學時所需的學習履歷與分析服務，協助掌握整體與個別學生的學習狀況，能進一步為學生規畫預習、複習或個人加強型的學習任務，同時也可以做為調整課堂教學內容的參考。

「教育媒體影音」以使用者擇取、觀看影音資源的行為與動作記錄資料為基礎，分析使用者的觀看偏好，並統整各影片資源的熱門區段，提供使用者迅速在媒體影音的平台上搜尋、獲取及觀看其感興趣的影音資源，提升服務。

教育部。本報資料照片
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