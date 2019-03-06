全國賽展現精湛樂音 康橋管弦樂團第七度勇奪全國冠軍

2019-03-06 10:15 文／ 范慧珍



新北市康橋國際學校秀岡校區高中管弦樂團參加107學年度全國音樂比賽榮獲特優第一名 圖／康橋 提供 分享 facebook 堪稱學生音樂賽事最高殿堂的全國學生音樂比賽，於3/4(一) 隆重登場。昨日(3/5)，新北市康橋國際學校秀岡校區高中管弦樂團參加北區決賽，以90.9的高分榮獲管弦樂合奏高中職團體B組特優，摘下全國冠軍，消息傳回學校，大家都興奮不已、深感與有榮焉。

任何學習成果的展現，都需透過不斷地練習與自我的熱情，才能擁有不凡的表現與成就！這次的奪冠是康橋管弦樂團成立九年以來的第七次，成績斐然，而學生在音樂領域的優異表現，都顯示出康橋深耕藝文教育的用心。

康橋國際學校藝文中心主任江翠蓮表示，今年的參賽隊伍在樂團經營跟比賽經驗上都有不錯的成果，所以一開始大家也都很緊張，除了希望可以繼續榮獲佳績外，我們更希望康橋的孩子勇於自我挑戰，所以在自選曲的挑選上特別用心。

江翠蓮主任分享：「今年我們選擇A. Dvorak所作之Carnival Overture Op. 92 (狂歡節序曲)，樂曲內容豐富精采，變化多端，對管弦樂團來講是個很不易挑戰的曲目，但很高興的是，我們的學生挑戰成功了，讓許多評審紛紛表示合奏的水準令人驚豔，音色、層次都做得很到位。」

今年是康橋管弦樂團成立九年以來的第七次奪冠，成績斐然。 圖／康橋 提供 分享 facebook

康橋秀岡校區管弦樂團自成立以來，由一群熱愛音樂的學生共同組成，成立目的在於培養學生們興趣，學校不僅聘請多名專業師資指導，在這次比賽前還跳脫以往的練習模式，除了合奏及分部練習外，還採用了許多創新的練習方式，激發出不同火花，更培養出不同以往的團隊默契。翠蓮主任深感欣慰地說：「雖然訓練模式花費了很多的心力設計和安排，但很值得的是提昇了學生們的演奏技巧，同時精緻度也都充分展現。」

康橋國際學校表示，學校非常重視孩子的多元興趣及學習需求，只要學生願意，學校願意搭建各式的舞台提供孩子展翅高飛。而學校在藝文領域的推動上更不遺餘力，從小學起就設有管樂團、弦樂團、合唱團等，讓有興趣的學生參加，並也常獲得佳績，到中學後更推動一人一才藝課程，將興趣融入學生學習生活，才會有今日這連續多年的好成績。