營養午餐設專法 教育部最快5月草案送立院

2019-03-04 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



為改善食安、營養午餐菜色不佳等問題，立委蔡培慧與立委黃國書分別提案設置「營養午餐專法」，教育部代表今天在公聽會指出，預計今年5月至6月間把「營養午餐專法」草案送至立法院審議。記者林良齊／攝影 分享 facebook

為改善食安、營養午餐菜色不佳等問題，立委蔡培慧與立委黃國書分別提案設置「營養午餐專法」，教育部代表今天在公聽會指出，預計今年5月至6月間把「營養午餐專法」草案送至立法院審議。

鄰近的日本1954年設置「學校給食法」、韓國1981年設置「學校給食法」，我國目前是依2002年設立的學校衛生法及「國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項」規範。

立委柯志恩表示，各縣市的營養午餐費用從每餐34元至60元都有，台北可能認為吃不夠好，偏鄉學校校長卻要去募米、募肉，期待增加專責人員。立委高金素梅說，偏鄉學校連營養師都不存在、聘不到廚工都，惶論也吃不到部落生產的農產品。

立委蘇巧慧說，最後一次對學校營養午餐的調查是衛福部2009年所公布的國人健康報告。但2009年至今看不到任何調查報告，建議把所有的問題統合起來看，才能用一部專法解決這樣的問題。立委李麗芬則以日本為例，指日本在營養午餐時，把學生當成成人對待，讓他們學習餐桌的禮儀與責任。

立委何志偉說，營養午餐有18個登錄平台，甚至有魯蛋、香腸登錄為主食，奶皇包登錄為蔬菜等情事發生，不是業者要造假或小農不想提供，而是無法整合。立委林奕華則說，目前營養午餐規範沒有統一規範權責單位，要與食安辦公室、教育部、衛福部、農委會等單位調整人力、營養師、廚工、午秘等員額。

秀峰國小營養師楊蕊萍則呼籲，應規定每20班設置一個營養師，偏鄉可以共聘營養師，並提高廚房人員薪資，降低供餐人力比。

教育部政務次長范巽綠說，高中以下學校每天有180萬學生在吃營養午餐，教育部每年也編列21億元用來支持20萬名弱勢學子的營養午餐，教育部會開始進行草案的研擬；教育部國教署科長邱科嬋則說，預計在5月至6月把草案送至立法院審議。