親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

228連假天氣…吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

影／陸女自助遊台 凌晨裸倒飯店浴室命危搶救中

台中教育國際化 辦雙聯學位

2019-02-27 23:12聯合報 記者陳秋雲／台中報導

台中市府推動雙語及國際教育，首批由台中二中與美國費爾蒙特高中「雙聯學位」合作計畫...
台中市府推動雙語及國際教育，首批由台中二中與美國費爾蒙特高中「雙聯學位」合作計畫簽約。 記者陳秋雲／攝影
分享

台中二中與美高中簽約

台中市府推動雙語及國際教育，舉辦「雙聯學位」、「交換學生」，4月起再試辦「雲端英語學堂」，由弱勢家庭學生優先；副市長楊瓊瓔說，要藉國際教育政策，讓每個孩子都能成為世界公民。

學生可雙修取得2校畢業證書

昨天由台中二中與美國費爾蒙特高中率先合作「雙聯學制」，雙方舉行簽約儀式。教育局表示，108學年度開始，台中二中會甄選有良好英文基礎、學習潛能或具海外留學規劃的高一新生15名，3年除修習校內課程，另選修費爾蒙特高中的美國大學先修課程，學生利用暑假到美國修習兩周的「美國歷史」課程，期滿通過檢測，同時取得兩校畢業證書。

交換學生媒合學校中

「交換學生」部分，教育局正媒合文華高中與美國高中簽訂姊妹校，建立互惠關係；長億高中也參加2019以色列姊妹市珮塔蒂克瓦雙校交流計畫，雙方各有19位學生依主題互相通信及簡報，預計2019年9月出訪以色列，2020年該市回訪，為期3年深度交流。

明道高中則獲得IBO國際文憑組織大學預科課程授權及中學課程，成為台灣第4所授權中學，學生與國際最先進的教育課程接軌。

4月再辦「雲端英語學堂」

教育局長楊振昇說，除此之外，正在建構「雲端英語學堂」，擇定清水、新社高中及台中家商，在4月試辦，由校方先推薦家境清寒、學習積極認真同學，每場次10堂，讓30名學生以免費帳號登入，系統依不同程度，由外師和學生進行線上課程互動。

英語教育也是推動重點，楊振昇說，弱勢偏鄉優先，連結大專院校「大手牽小手」深入校園，邀集私校外師資源分享，協助各校實施英語教學。

教育局以色列交換學生
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

新聞眼／錦上添花？教育資源應雪中送炭

2019-02-27 23:18

公布專案輔導學校傷招生 私校建議：觀察期至少3年

2019-02-27 02:04

私校退場轉型 新增「預警學校」制度

2019-02-26 14:25

怎麼看預警制 ／私校工會：佛心 高教工會：沒實質幫助

2019-02-26 14:23

公投後…性平教育 衝突變多了

2019-02-26 14:11

數位機會中心上課 平板電腦可以借回家

2019-02-26 13:38

提教育藍圖被批呼口號 宜蘭教育處長：虛心受教

2019-02-26 12:52

影／去年公投後老師教性平屢遭抹黑 民團籲教育部站出來

2019-02-26 11:39

「勞工不該被分化」全教總爭取所有行業勞動節都放假

2019-02-26 11:30

辦學不佳私校公布校名前先預警 教團批教部「太佛心」

2019-02-26 10:45

私校退場轉型 教部增「預警學校」 篩選指標明確化

2019-02-26 09:17

國圖報告／國人去年閱讀力躍升 電子書借閱大增

2019-02-26 00:06

巨流河牽線、管中閔見證 齊邦媛獲遲到半世紀的學位

2019-02-25 20:20

不適任教師處分明確化 避免小事解聘、犯行嚴重沒事

2019-02-25 00:04

拉斷學生手卻未解聘 教團：不適任紅線早該畫清

2019-02-24 13:13

不適任教師 教部修法訂懲處標準

2019-02-24 13:12

動保教材納12年國教課綱 9月試教

2019-02-24 12:55

動保教育 別只是愛護狗貓

2019-02-24 12:54

動保納課綱 學者：也該討論集約飼養、實驗動物

2019-02-24 10:30

動保教材納課綱 先從貓狗為主

2019-02-24 10:19

25億助偏遠學校 「非山非市」也入列

2019-02-23 23:30

教部編25億補助偏遠學校 非山非市國中小也有份

2019-02-23 22:59

2019大學博覽會 陸官培養允文允武人才

2019-02-23 15:29

大學博覽會 最高祭480萬獎學金

2019-02-23 12:37

108年新課綱將上路 王政忠：沒師資就沒課綱

2019-02-22 17:58

教育創新100／五味屋創辦人顧瑜君：孩子專屬，用態度換夢想的商店

2019-02-22 17:09

2年900位教育創新團隊參加 第三屆親子天下「教育創新100」啟動招募

2019-02-22 16:50

「不運動毋寧死」師大附中陽光女孩會說三國語言熱愛運動

2019-02-22 10:58

師逼學生吞朝天椒戴紙尿褲 教部修法處理不適任教師

2019-02-21 21:49

朝天椒事件教評會開9.5小時 結論是暫不公開

2019-02-21 20:56

高市教長今晚夜宿華德工家 家長：盼多些資源留住孩子

2019-02-21 20:05

「不講，文化會消失」家長變校長 旅美台僑辦台語學校

2019-02-21 19:41

救救孩子破台語 絲瓜念「西歸」、蛤蜊念「阿嬤」

2019-02-21 19:17

嘉義特教學校虐生案 人本要求解聘施虐教師

2019-02-21 12:38

教團批苛扣代理教師薪資？ 高市教育局：未損教師權益

2019-02-21 11:24

好讀周報／疾管署粉專推疾病擬人 「流感哪有這麼帥？」

2019-02-21 10:51

建教實習爭議／勞動權益有保障 建教生仍一知半解

2019-02-20 23:25

武陵富野迫實習生加班？ 查無違法

2019-02-20 23:16

公民時事題／行政院長蘇貞昌就職 看總統與行政院之關係

2019-02-20 16:06
看更多

熱門文章

升學平台選「十大值得關注大學科系」 台清交未上榜

2019-02-27 11:40

李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

2019-02-27 22:49

做公益拍微電影 學測後他們更忙還做了這些

2019-02-27 09:00

大考中心新增去年組合累積人數 高中師：減學生焦慮

2019-02-27 17:22

大學的核心價值在哪？管爺這樣說

2019-02-27 17:13

清大「將星計畫」今報名 培育文武雙全高科技將領

2019-02-27 10:36

填大學志願不只選校選系 國際跨域學習成新指標

2019-02-27 12:38

成大將興建國內首間智慧AI高齡醫院

2019-02-27 17:44

永平工商觀光科28人通過飲料調製乙級技檢 全國第一

2019-02-27 16:42

輔英科大黃郁棻當年懞懂入學 如今考取全國醫檢師榜眼

2019-02-27 18:30

學測新增107年科目組合人數表 助選填志願比對

2019-02-27 17:28

諷刺社會被金錢控制 南華學生堅持演出「愛錢虎媽」

2019-02-27 20:18

影／學者與綠委痛批國台辦干預學術自由

2019-02-27 12:09

鼓勵師生創業 環球科大打造創業基地

2019-02-27 15:55

學測多給107年科目組合人數 專家：多一項武器

2019-02-27 18:14

寫作教室／寫作現場實錄 「冬至，回不去的團圓」（上）

2019-02-27 08:49

紐時賞析／海洋愈來愈吵 危及海洋生態系

2019-02-27 16:32

紐時賞析／我們為何要傷害機器人？

2019-02-27 15:37

影／情侶看見彼此九十歲的樣子 會有什麼反應呢？

2019-02-27 15:50

年改公校教職員支出減76億元 挹注退撫基金

2019-02-27 15:30

台生赴陸、港念書 專家：頂尖大學才考慮

2019-02-28 00:20

清大將星計畫 4年學雜費全免

2019-02-28 00:24

台北大學校友攜手企業 學生營運實習商店學創業

2019-02-27 18:41

獲總統邀約北上 動畫得獎小學公投要去官邸

2019-02-27 17:29

台中教育國際化 辦雙聯學位

2019-02-27 23:12

新聞眼／錦上添花？教育資源應雪中送炭

2019-02-27 23:18

飲料調製乙級通過率超過90% 永平工商成績冠全國

2019-02-27 22:54

被升學主義綑綁的高職 談「終結放榜新聞」

2019-02-27 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top