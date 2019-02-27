台中教育國際化 辦雙聯學位

2019-02-27 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



台中市府推動雙語及國際教育，首批由台中二中與美國費爾蒙特高中「雙聯學位」合作計畫簽約。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

台中二中與美高中簽約

台中市府推動雙語及國際教育，舉辦「雙聯學位」、「交換學生」，4月起再試辦「雲端英語學堂」，由弱勢家庭學生優先；副市長楊瓊瓔說，要藉國際教育政策，讓每個孩子都能成為世界公民。

學生可雙修取得2校畢業證書

昨天由台中二中與美國費爾蒙特高中率先合作「雙聯學制」，雙方舉行簽約儀式。教育局表示，108學年度開始，台中二中會甄選有良好英文基礎、學習潛能或具海外留學規劃的高一新生15名，3年除修習校內課程，另選修費爾蒙特高中的美國大學先修課程，學生利用暑假到美國修習兩周的「美國歷史」課程，期滿通過檢測，同時取得兩校畢業證書。

交換學生媒合學校中

「交換學生」部分，教育局正媒合文華高中與美國高中簽訂姊妹校，建立互惠關係；長億高中也參加2019以色列姊妹市珮塔蒂克瓦雙校交流計畫，雙方各有19位學生依主題互相通信及簡報，預計2019年9月出訪以色列，2020年該市回訪，為期3年深度交流。

明道高中則獲得IBO國際文憑組織大學預科課程授權及中學課程，成為台灣第4所授權中學，學生與國際最先進的教育課程接軌。

4月再辦「雲端英語學堂」

教育局長楊振昇說，除此之外，正在建構「雲端英語學堂」，擇定清水、新社高中及台中家商，在4月試辦，由校方先推薦家境清寒、學習積極認真同學，每場次10堂，讓30名學生以免費帳號登入，系統依不同程度，由外師和學生進行線上課程互動。

英語教育也是推動重點，楊振昇說，弱勢偏鄉優先，連結大專院校「大手牽小手」深入校園，邀集私校外師資源分享，協助各校實施英語教學。