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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

東南亞新勢力崛起！師大語言課程完勝起跑點

2019-02-27 16:38聯合線上／ 黎允之

國際化不再只是歐美化！由於外籍配偶和勞工人數逐年增加，台灣近年來的公職考試，已增招泰語、越語等熱門東南語人才。鴻海、國泰等大企業前進越南拓展版圖，懂越語的人才薪水三級跳！蘊藏豐沛設計能量的文創基地泰國，更是台灣旅客最愛的旅遊國家之一，無論去泰國觀光或取經，總免不了要說上幾句泰文。

在台灣與東南亞交流頻繁的今日，會說英、日文等第二外語已經不夠，還要學會第三外語，才能在下一個十年，提升自己的競爭力與升遷力。

有鑑於此，向來被視為外語學習第一品牌的師範大學進修推廣學院，推出東南亞語系課程，以最專業完整的課程規劃，幫助學生快速儲備語言實力，完勝起跑點！

語言課程向來是師大引以自豪的教學項目，許多人有語言進修的需求時，腦中第一個浮現的選項就是師大。師大語言課程不僅兼具多元性及整全性，師資陣容堅強；許多國外學生專程來師大學中文，形成一股國際交流風氣，更是師大獨有的特色，令不少學生讚嘆：「學語言不用出國，師大就像是個國際村！」

目前師大進修推廣學院語言課程包括英語、日語、韓語、歐洲語系、東南亞語系，以頂尖大學的教學品質，提供學生學習外語、在職人士短期進修、終身學習所需的資源及支援。

根據QS公布世界大學排名，臺灣師範大學國際化指標全國第二。從過去到現在，師大進修推廣學院不斷以前瞻的眼光，掌握世界脈動，開拓國際合作，深耕語言教育，以滿足新世代人才的需求，是學習語言的第一首選。更多資訊請參閱師大進修推廣學院官網。

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